Валерий Тодоровский перечислил запретные темы в кино

Валерий Тодоровский проработал на федеральном телевидении с 2001 по 2007 год: за эти годы он успел сделать ставшие культовыми для российского зрителя сериалы «Каменская» и «Бригада», снять несколько фильмов. В недавнем интервью Валерий назвал период расцвета телевидения временем «свободы и безумия», временем, когда «можно было делать всё, что хочешь и звать, кого хочешь». Сейчас, по его мнению, всё поменялось – на федеральных каналах не покажут проекты о политике или национальном вопросе.
фото: Валерий Тодоровский
«Это было время абсолютной полной свободы. Эта свобода и некоторое безумие делать всё, что ты хочешь, приглашать режиссёров, которых ты хочешь, – я поймал этот момент. Через какое-то время телевидение очнулось, и зритель очнулся. Идея того, что сериал – это произведение искусства, и ты можешь делать его сколько угодно необычным, оригинальным, сложным, – эта идея стала потихоньку умирать. Потому что появились люди, которые начали делать «нормальное мыло». Все те истории, которые мне казались нормой, – оказались исключением. Возникло понимание, что люди хотят смотреть сериалы. Но ты не можешь сделать 200 сериалов хорошо. Я потому и ушёл, что я понял, что не вписываюсь в это новое время. И потом – правила игры становились всё более жёсткими, появились ограничения: нельзя то, что прописано в законе – мат, насилие, секс откровенный. И, безусловно, будет странным, если федеральные каналы будут снимать про политику. Любая попытка с головой в эту тему влезть – она опасна тем, что ты натолкнешься на опасные углы. Я не вижу на каналах проектов, которые бы лезли в эту тему. Их нет, и я думаю, что это нельзя. Есть опасная тема под названием «национальный вопрос» – тоже стоит остро», – рассказал Валерий.
фото: Кадр из сериала «Спойлер»
Вчера Русская служба Би-би-си опубликовала объёмный материал о цензуре в российском кинопроизводстве. По сообщению издания, кроме того, что существует стоп-лист с именами российских актёров, есть ещё один запретный список с темами, которые не принято поднимать в современных кино и сериалах.
Как сообщают источники, одна из таких тем – образ президента, да и вообще любые попытки снять реалистичное кино о политике. Как пример издание приводит сериал Сергея Минаева«Спойлер», посвящённый выборам. Не смотря на то, что действие сериала разворачивается в регионах, все персонажи и фактура повествования списаны с московских реалий. Весной 2021 года сериал якобы запретили к показу, а осенью попросили внести правки в неугодные сцены. «Спойлер», по информации издания, лежит у «Кинопоиска» мёртвым грузом, и в анонсе этот сериал по-прежнему стоит без даты выпуска.
фото: Кадр из сериала «Последний министр»
Похожая история случилась с сериалом Романа Волобуева«Последний министр». Третий сезон, полностью посвящённый партийным выборам, забраковали в «Кинопоиске», после чего переговоры заморозили.
Другой случай – сериал «Чиновница» платформы KION. По сюжету главная героиня фильма, чиновница регионального минздрава, участвует в афере своего любовника, подписывая тендеры на поставку лекарств-пустышек. По сообщению инсайдеров, премьеру сериала несколько раз переносили из-за звонков сверху: мол, такой сериал нельзя выпускать в разгар пандемии, когда доверие к вакцине очень низкое. Закрытый предпремьерный показ «Чиновницы» обещали сделать 15 октября на конференции «Медиабизнес», однако, за сутки до мероприятия отменили без изменения причин. С задержкой в несколько месяцев сериал вышел на платформе KION в начале ноября 2021 года.
фото: Кадр из сериала «Чиновница»
Неизвестной остается судьба сериала «Товарищ майор», над первыми сериями которого смеялись гости «Кинотавра» в этом году. Эта история о сотрудниках ФСБ, которые прослушивают оппозиционеров: герои сериала выпивают, работают под прикрытием и считают, что либералы рушат Россию. По информации источников, акционеры МТС, компании, которой принадлежит платформа KION, не хотят рисковать бизнесом, поэтому выйдет ли сериал на стриминге, пока непонятно.
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