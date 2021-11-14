Психопат или шизоид? Каким психическим расстройством страдает Декстер Морган

8 ноября на Амедиатеке стартовал сериал «Декстер: Новая кровь» - продолжение криминально-психологического триллера про маньяка-убийцу (Майкл Си Холл), который пытается совместить приятное с полезным, выслеживая и убивая исключительно себе подобных. В трёхлетнем возрасте Декстер стал свидетелем жестокого убийства своей матери и несколько дней провёл взаперти с трупом, сидя в луже крови. Через несколько лет усыновивший Декстера офицер полиции (Джеймс Ремар) замечает в мальчике склонность к насилию. И вместо того, чтобы отвести ребёнка к толковому психологу, приёмный отец с подозрительной готовностью начинает учить мальчика азам криминалистики, чтоб тот смог убивать, не оставляя следов. И дарует ему некий моральный кодекс, согласно которому убивать стоит только тех, кто этого заслуживает. После смерти любимого приёмного папки Декстер продолжает вести с ним философские беседы, ведёт двойную жизнь и внутренний монолог, упрямо пытаясь заверить себя в том, что любовь и привязанность ему совершенно чужды. Однако с появлением собственной семьи герой начинает постепенно догадываться, что он вовсе не деревянный, а самый что ни на есть живой мальчик.
Полный противоречий Декстер — идеальный материал для психологического анализа. Его богатой на отклонения от социально-одобряемых норм психике даже посвящена целая книга - «Психология Декстера». Впрочем, поставить конкретный диагноз телевизионному Декстеру практически невозможно. Во-первых, это вымышленный персонаж, придуманный человеком, далёким от психиатрии. Во-вторых, Декстер стремительно меняется в течении всего шоу, потихоньку обретая некоторые признаки психического здоровья. А в-третьих, самовосприятие Декстера по большей части основано на убеждениях, навязанных ему приёмным отцом. Однако диванные психологи и лицензированные специалисты не сдаются в попытках определить, каким же именно расстройством страдает Декстер.
Споры о диагнозе Декстера можно найти даже на странице обсуждений к англоязычной статье о нём в Википедии. Придумавший Декстера писатель Джеффри Линдсей неоднократно выражал уверенность в том, что у созданного им персонажа Диссоциальное расстройство личности. Устаревшие названия этого диагноза, перешедшие в разряд его синонимов - психопатия и социопатия. Один из признаков психопатии, который Декстер проявляет в 8-летнем возрасте - жестокое обращение с животными (серийный убийца-каннибал Джеффри Дамер тоже начинал с препарирования животных). Однако неумолчный внутренний монолог Декстера, полный философских размышлений и рефлексии, не вписывается в клиническую картину. По мнению британского психолога Кевина Даттона, написавшего книгу «Мудрость психопатов», тяга к анализу каждого своего действия не характерна для психопатов, большинство из них не заинтересованы в самокопании. Также Даттона смутила привязанность Декстера к приёмной семье, и в особенности, к сестре Деборе (Дженнифер Карпентер). «Это необычно. Тем не менее, исследования, проведенные в Нидерландах, показали, что преступники-психопаты могут иметь своего рода «переключатель сочувствия», позволяющий им испытывать чувства к определённым лицам и не испытывать никаких чувств ко всем остальным».
Лицензированный консультант по психическому здоровью доктор Тодд Гранде тоже попытался ответить на вопрос о том, можно ли назвать Декстера психопатом. Проанализировав его действия, Гранде постановил, что Декстер очень необычный серийный убийца. Прежде всего, доктора смутил его принцип поиска жертв. «Большинство серийный убийц движимы необходимостью доминировать, в частности, посредством секса. Но судя по всему, секс совершенно не мотивирует Декстера. Его стимулом служит некое таинственное желание убивать людей, причём и мужчин и женщин. Он выбирает жертв, исходя из их поведения. В то время как большинство серийных убийц выбирают своих жертв по определённым физическим признакам. И их практически никогда не волнует поведение их жертв, род их деятельности, уровень законопослушности или что-то в этом роде. (И всё же исключения есть. Ангарский маньяк «наказывал» женщин, которые казались ему распутными - прим. ред.). Также Декстер обладает поразительной глубины проницательностью. Большинство серийных убийц имеют психические расстройства и патологии, которых они даже не осознают, полагая, что с ними всё в порядке. Более того, проницательность Декстера усиливается раскаянием. Он в прямом смысле расстраивается из-за того, что продолжает вести свой смертоубийственный стиль жизни. И это чувство приводит его к размышлениям о природе собственного существования. Думаю, что образ Декстера представляет собой надежду людей на то, какими могут быть серийные убийцы. Думаю, людям нравится верить в то, что серийные убийцы философствуют и на каждом шагу борются со своим естеством и желаниями. В реальности, разумеется, такое случается редко». Декстер не только нереалистичный маньяк, он ещё и нереалистичный психопат, считает Тодд Гранде. У людей с антисоциальной психопатией, которая приписывается Декстеру в сериале, есть определённые характерные черты. Среди них напыщенность, бессердечность, манипулятивность, патологическая тяга ко лжи, неспособность испытывать угрызения совести, проблемы с принятием ответственности. Большинство диагностированных серийных убийц действительно страдают ДРЛ и сопутствующими расстройствами вроде зависимости от веществ, Нарциссического расстройства личности или расстройств, связанных с психозом (например, Бредовое расстройство). У Декстера же только ДРЛ, да и то в каком-то усечённом варианте - из всего выше перечисленного его можно обвинить разве что в холодности и отсутствии угрызений совести. С точки зрения диагностики, Декстер не очень хорошо вписывается в ряды пациентов с Диссоциальным расстройством личности, хотя технически его поведение соответствует четырём симптомам: он регулярно нарушает закон, он склонен ко лжи, агрессивен и его не мучает совесть. А этого, по словам Тодда Гранде, уже достаточно для постановки диагноза.
Фанаты шоу уверены в том, что Линдсей ошибается, и Декстер вовсе не психопат, а «скрытый шизоид» - то есть человек, страдающий Шизоидным расстройством личности и хорошо это скрывающий. Шизоидам, как и психопатам, присуща антисоциальность. Но совершенно иного рода. Люди, страдающие шизоидным расстройством личности, испытывают трудности в общении с окружающими и отличаются замкнутостью. Декстера с шизоидами роднит холодность, монотонная манера речи и неизменное выражение лица (в ситуации, когда ему не нужно притворяться перед другими людьми). «Увлечения и хобби шизоидов обычно оригинальны и странны с точки зрения обычного человека» - гласит википедия. Хобби у Декстера и впрямь оригинальное, и вызывает у него гораздо больше эмоций, чем что бы то ни было ещё. Проблема в том, - пишут авторы теории о шизоидном расстройстве - что серийные убийцы почти всегда антисоциальны и никогда не страдают шизоидным расстройством. Но и Декстер не типичный серийный убийца. Его убийства не связаны с сексом или ощущением власти, его совершенно не заботит освещение его деятельности в СМИ, и он просто хватает своих жертв, вместо того, чтобы заманивать или обманывать их.
Посттравматическое стрессовое расстройство со вторичными психотическими проявлениями
Также среди поклонников шоу бытует мнение, что Декстер вовсе не психопат, а жертва тяжелейшего ПТСР и экспериментальной психиатрии доктора Эвелин Вогель (Шарлотта Рэмплинг), которая фактически вырастила из него серийного убийцу, давая советы по воспитанию психопата его приёмному отцу. Все условия для получения ПТСР, описанные в классификации психических расстройств, соблюдены: на глазах у трёхлетнего Декстера распилили бензопилой его мать. Заляпанный брызгами её крови Декстер совершенно точно испытывал ужас и ощущение беспомощности. Ретравматизацией в этом случае можно считать модус операнди Декстера, который имеет обыкновение расчленять своих жертв. При этом он на три десятилетия забывает о том, что с ним случилось (пока его брат не помогает ему вспомнить), ощущает отчуждённость от окружающих его людей и не тешит себя долгосрочными планами на будущее, не считая для себя возможным завести семью и детей. Все эти черты также очень характерны для людей, страдающих ПТСР. А долгие беседы с воображаемым покойными отцом и ощущение, что жажда убивать управляет его, Декстера, волей, могут вполне сойти за психотические проявления, развившиеся на фоне ПТСР.
Жертва нарциссического родителя
Авторы упомянутой книги «Психология Декстера» предлагают теорию, смысл которой сводится к популярной формуле «Все проблемы из-за семьи». Очевидно, что с генетическим наследием Декстеру не повезло - его биологический отец не вылезал из тюрьмы, мать страдала наркотической зависимостью, оба, что называется, «плохо кончили», оставив Декстеру на память лишь тяжёлое потрясение. Но его приёмный отец, по мнению авторов книги, тоже был не совсем психически здоров. Обратив внимание на тревожные наклонности мальчика, Гарри складывает в уме дважды два (гены + пережитое потрясение) и делает поспешный вывод о том, что в его доме растёт психически обречённый человек. Заручившись совпадающим с этим выводом мнением профессионального нейропсихиатра Эвелин Вогель, Гарри начинает бессознательно внушать Декстеру, что он, увы, психопат и будущий дворник убийца. В сознании Декстера он предстаёт идеальным родителем, излучающим безусловную любовь к ребёнку, которого он принимает таким, какой он есть. И не пытаясь переделать его «натуру», стремится помочь ему безболезненно встроится в общество, оставаясь самим собой.
фото: Декстер и Гарри
Авторы книги отвлеклись от этой сусальной трактовки и предположили, что Гарри - нарциссический родитель, который ставит свои интересы выше интересов ребёнка и, распознав в нём источник зла, стимулирует и разжигает его жестокие побуждения. Гарри эмоционально вовлечён в «хобби» Декстера и доволен его убийствами, он проявляет агрессию и излишнюю прыть во время тренировок с сыном. Он играет слишком активную роль в «желании» Декстера убивать, буквально заставляя его это делать. Сам Гарри неоднократно проявляет нетерпимость к преступникам и ассоциирует себя с фигурой спасителя, передавая этот образ мышления Декстеру и делая из него своеобразное орудие правосудия. Отсюда и парадоксальные страдания Декстера, не свойственные истинным психопатам. После смерти Гарри Декстер продолжает убивать как будто для себя, думая, что он пристрастился к этому занятию. Но при этом испытывает сильные сомнения в том, что это правильно. Таким образом, его зависимость есть лишь его желание доставить удовольствие отцу, с которым он ведёт диалоги даже после его смерти, как будто пытаясь получить от него одобрение.
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