«Я тоже росла травмированным ребенком, которого били и не любили»: Кристина Асмус о травле

Кристина Асмус
старается не реагировать на обидные замечания, но в День борьбы с кибербуллингом, она решила поговорить на неприятную тему. Своими рассуждениями актриса поделилась на страничке в Инстаграме
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Асмус призналась, что всю жизнь подвергалась буллингу, однако она до сих пор не поняла, откуда в людях такое количество злости и ненависти.
«Меня травили с самого детства: в классе, в спортивной гимнастике, в семье, театральном институте. Теперь это продолжается в Сети. После выхода «Текста» несчастные люди уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день. Потом развод, про который ни один человек ничего не знает! Я вообще не даю интервью и единственный выход, который видят некоторые СМИ — распространение лживой информации. А люди верят, а потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют. Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку. Я не понимаю, откуда столько злости. Я тоже росла травмированным ребенком, которого били и не любили, но я старалась работать с этим».
Актриса призвала людей быть добрее к окружающими. Сама звезда никогда не занималась травлей других, считая, что так себя вести могут только несчастные люди.
«Насилие недопустимо ни в Сети, ни за ее пределами. И чтобы это остановить, нужно начать с себя. Часто люди думают, что они просто восстанавливают справедливость или предупреждают других. Нет, оскорбления, насмешки и угрозы — это насилие».
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