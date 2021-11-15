«Благотворительность — это Мирослава»: Павел Прилучный восхитился деятельностью Мирославы Карпович

Павел Прилучный
признался в эфире программы «Ты не поверишь!
», что восхищается Мирославой Карпович
, а также тем, чем занимается актриса.
По словам актёра, Мирослава помогает детям в онкологическом центре. «Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Всё, что благотворительность — это Мирослава».
Это уже не первый раз, когда Прилучный упоминает о психологическом образовании актрисы. В то время как сама Карпович никогда не рассказывает о своей деятельности публично. «Никогда не афиширует это, не выставляет в Инстаграм ничего. Все, что пожалеть и отдать себя полностью — это она. 80 процентов её времени и дохода уходит на благотворительность».
С приходом Мирославы в жизнь Павла его мировоззрение во многом изменилось. Актёр заявил, что и сам давно занимается поддержкой нуждающихся, но предпочитает так же, как и Мирослава, не кричать об этом всему свету. Прилучный прививает это и своему восьмилетнему сыну Тимофею от экс-жены Агаты Муцениеце
. Вместе с сыном актёр посетил Подмосковный приют для детей из малообеспеченных семей.
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