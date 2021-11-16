Ксения Алфёрова выступила против законопроектов о введении QR-кодов

«Сейчас очень важное время, время выбора! Либо вы остаетесь человеком, либо вы превращаетесь в скот (речь не о прививке, а о кодах).
Если вы будете делать вид, что всё, что происходит, вас не касается и находить оправдания, то вы оглянуться не успеете, как все мы окажемся в значительно более страшной реальности, чем 80 лет назад!
Есть важная 11 заповедь, которую вывели выжившие узники концлагерей: не будь равнодушным! Никогда! Ни при каких обстоятельствах!
Возьмите учебники истории, всё это было, причём не так давно!
Мы уже разрешили чиновникам нарушать все существующие федеральные законы, включая Конституцию!
Я удивляюсь тем, кто до сих пор считает, что всё, что происходит, имеет отношение к защите здоровья. Нет, не имеет, и вы это знаете, просто вам страшно это признать!»
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