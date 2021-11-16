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Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер

16 ноября
2021 год

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16 ноября 2021
13 ноября в Лос-Анджелесе состоялся 10-й ежегодный благотворительный гала-вечер организации Baby2Baby, которая помогает детям из бедных семей, предоставляя предметы первой необходимости. Среди гостей мероприятия были Джессика Альба (актриса входит в совет директоров организации ), Дженна Дьюан, Кейт Хадсон, Александра Даддарио, Зоуи Дешанель, Дженнифер Гарнер, Джордана Брюстер и другие.

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Дженнифер Гарнер

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Кейт Хадсон

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Хилари Дафф

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Райли Кио

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Дженна Дьюан

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Джессика Альба с мужем

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Александра Даддарио

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Джордана Брюстер

Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер
фото: Зоуи Дешанель с мужем
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Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер фотографии
Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер фотографии
Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер фотографии
Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер фотографии
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