Всё лишнее - детям: Зоуи Дешанель, Джессика Альба и Джордана Брюстер

13 ноября в Лос-Анджелесе состоялся 10-й ежегодный благотворительный гала-вечер организации Baby2Baby, которая помогает детям из бедных семей, предоставляя предметы первой необходимости. Среди гостей мероприятия были Джессика Альба
(актриса входит в совет директоров организации ), Дженна Дьюан
, Кейт Хадсон
, Александра Даддарио
, Зоуи Дешанель
, Дженнифер Гарнер
, Джордана Брюстер
и другие.
фото: Дженнифер Гарнер
фото: Кейт Хадсон
фото: Хилари Дафф
фото: Райли Кио
фото: Дженна Дьюан
фото: Джессика Альба с мужем
фото: Александра Даддарио
фото: Джордана Брюстер фото: Зоуи Дешанель с мужем
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