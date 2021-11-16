«Он отличный отец»: Александра Черкасова-Служитель о достоинствах Павла Прилучного

«Я наверное не смогу это прокомментировать. У нас закончились съемки этого фильма как раз в тот момент, как случилась вся эта ситуация с его разводом. Да, и там и там непонятно, что было. Все, что могу сказать —Паша отличный отец. Я наблюдала несколько раз, да и наши общие знакомые рассказывали, как он общается с детьми — вплоть до того, что ребенок звонит, и он на полном серьезе полчаса выбирает какого цвета ей купить балетную пачку — светло-сиреневую или ярко-розовую. То есть меня такое включение в воспитание детей дико умиляет».
Александра очень чутко относится к теме насилия и старается освещать эту тему. Актриса вызвалась поучаствовать в съёмках клипа группы LOUNA Дом-на-крови, сыграв роль жертвы домашнего насилия. «Многие люди, после выхода клипа, стали писать мне в Instagram и рассказывать свои истории — о том, как они стали жертвами насилия. Это очень страшно..»
Как и подавляющее большинство женщин, Александра имеет опыт столкновения с агрессивным поведением мужчин. «Три года назад я как-то шла на пробы вечером — опаздывала, поэтому решила не брать такси, а ехать на метро. От станции до съемочного павильона нужно было идти 10-15 минут, я решила сократить по навигатору и свернула в место с заброшенными рельсами, какими-то гаражами...Так вот, лил дождь, у меня был прозрачный зонтик —я шла и по дороге разговаривала с подругами. В какой-то момент я поняла, что рядом со мной вообще нет людей. Я закончила говорить с подругами, в наушниках заиграла музыка — и вдруг меня развернул на себя какой-то парень. Он потянул меня за волосы и уронил на рельсы. Я его оттолкнула от себя, видимо удар оказался сильным, он испугался и отбежал на несколько метров.
Я воспользовалась его испугом —рядом был завод, видимо закончилась смена, и оттуда стали выходить люди. Я бросилась к первому мужчине — попросила его помочь мне, он отмахнулся, я подбежала ко второму — до сих пор помню что его звали Егор — и он проводил меня до места съёмок. Кое-как я записала пробы....Но, конечно, после этого случая отходила ещё долго — не могла спокойно пребывать на улице, особенно в безлюдных местах, появилось недоверие к мужчинам, стала замечать за собой что инстинктивно срываюсь на парней, чувствуя минимальную угрозу (даже когда её на самом деле нет)».
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