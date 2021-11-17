Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова

К 100-летию бренда Gucci расстарались все, кто только мог. Ридли Скотт
снял фильм о семейных отношениях с летальным исходом
, Рената Литвинова
- укороченный авторемейк «Северного ветра»
, а украинский клипмейкер Таня Муиньо
- музыкальный шедевр с участием российских амбассадоров бренда
.
фото: Кирилл Иванов, Александр Гудков и Женя Борзых
По сюжету шедевра человек с внешностью Александра Гудкова
спешит в место с интерьерами кинотеатра «Художественный», чтобы успеть на кастинг талантов. Жюри «Дома культуры Gucci», в котором вместе с Гудковым заседают Женя Борзых
и Кирилл Иванов
, решает судьбы начинающих артистов в исполнении Софьи Эрнст
, Александра Паля
, Варвары Шмыковой
и Дани Радлова
, Маши Миногаровой
и Муси Тотибадзе
. Где-то на безопасном расстоянии от всей этой компании сидит директор «Дома культуры Gucci» Рената Литвинова
и делится своими кадровыми идеями с диктором Анной Шатиловой
.
фото: Софья Эрнст
фото: Александр Паль
фото: Рената Литвинова
фото: Женя Борзых и Кирилл Иванов
фото: Александр Паль
фото: Варвара Шмыкова фото: Мария Миногарова
обсуждение >>