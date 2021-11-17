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Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова

17 ноября
2021 год

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17 ноября 2021
К 100-летию бренда Gucci расстарались все, кто только мог. Ридли Скотт снял фильм о семейных отношениях с летальным исходом, Рената Литвинова - укороченный авторемейк «Северного ветра», а украинский клипмейкер Таня Муиньо - музыкальный шедевр с участием российских амбассадоров бренда.

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Кирилл Иванов, Александр Гудков и Женя Борзых

По сюжету шедевра человек с внешностью Александра Гудкова спешит в место с интерьерами кинотеатра «Художественный», чтобы успеть на кастинг талантов. Жюри «Дома культуры Gucci», в котором вместе с Гудковым заседают Женя Борзых и Кирилл Иванов, решает судьбы начинающих артистов в исполнении Софьи Эрнст, Александра Паля, Варвары Шмыковой и Дани Радлова, Маши Миногаровой и Муси Тотибадзе. Где-то на безопасном расстоянии от всей этой компании сидит директор «Дома культуры Gucci» Рената Литвинова и делится своими кадровыми идеями с диктором Анной Шатиловой.

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Софья Эрнст

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Александр Паль

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Женя Борзых и Кирилл Иванов

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Александр Паль

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Варвара Шмыкова

Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Мария Миногарова
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Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
Питипитипу: Анна Шатилова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 6)

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