Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова

15 ноября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» состоялась закрытая премьера остросюжетной детективной комедии Александра Дулерайна «Вне себя»
. Евгений Стычкин
играет галлюцинирующего афериста, который никак не может вспомнить, где же он припрятал миллиард. Сконцентрироваться ему мешают покойная жена Елена Лядова
и застреливший её любовник-самоубийца Евгений Цыганов
. А режиссёры Дэнни Бойл
и Найт М. Шьямалан
дружно затаили дыхание в ожидании выхода сериала.
фото: Евгений Стычкин
фото: Евгений Цыганов
Гостями показа стали Екатерина Варнава
, Фёдор Бондарчук
, Паулина Андреева
, Гарик Мартиросян
, Алёна Водонаева
, Семён Слепаков
, Ольга Сутулова
и другие.
фото: Алёна Водонаева
фото: Гарик Мартиросян
фото: Ольга Сутулова
фото: Мария Шумакова
фото: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук
фото: Яна Гладких
фото: Семён Слепаков
фото: Иван Макаревич
фото: Екатерина Варнава
Смотрите сериал «Вне себя»
с 18 ноября на сервисе Premier
.
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