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Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова

17 ноября
2021 год

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17 ноября 2021
15 ноября в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» состоялась закрытая премьера остросюжетной детективной комедии Александра Дулерайна «Вне себя». Евгений Стычкин играет галлюцинирующего афериста, который никак не может вспомнить, где же он припрятал миллиард. Сконцентрироваться ему мешают покойная жена Елена Лядова и застреливший её любовник-самоубийца Евгений Цыганов. А режиссёры Дэнни Бойл и Найт М. Шьямалан дружно затаили дыхание в ожидании выхода сериала.

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Евгений Стычкин

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Евгений Цыганов

Гостями показа стали Екатерина Варнава, Фёдор Бондарчук, Паулина Андреева, Гарик Мартиросян, Алёна Водонаева, Семён Слепаков, Ольга Сутулова и другие.

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Алёна Водонаева

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Гарик Мартиросян

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Ольга Сутулова

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Мария Шумакова

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Яна Гладких

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Семён Слепаков

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Иван Макаревич

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова
фото: Екатерина Варнава



Смотрите сериал «Вне себя» с 18 ноября на сервисе Premier.
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Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова фотографии
Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова фотографии
Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова фотографии
Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова фотографии
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