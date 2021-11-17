Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании

Одна из самых симпатичных пар российского кино объявила о расставании. Роман 33-летнего Никиты Ефремова
и 35-летней Марии Иваковой начался более двух лет назад
. В своих интервью артисты неоднократно говорили о том, что их связывает общее стремление к осознанному образу жизни. Оба увлекались психологией, я-сообщениями и экологией отношений. Обнародовав свой роман
на свадьбе Регины Тодоренко
, Мария и Никита начали регулярно делиться совместными фотографиями и тёплыми взаимными чувствами с подписчиками в соцсетях. Поэтому, когда эти чувства остыли, Никита и Мария посчитали своим долгом первыми сообщить об этом подписчикам.
«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих.
P.S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы»
, - написала Мария
.
Некоторые СМИ связали расставание артистов с интервью Никиты в шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с Ксенией Собчак
Никита признался, что пока не готов снова связывать себя узами брака и тем более не готов к рождению детей
.
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