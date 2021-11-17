Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт

анонс

Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании

Шестое чувство в Трансе: Паулина Андреева, Иван Макаревич и Ольга Сутулова

16 ноября

«Он отличный отец»: Александра Черкасова-Служитель о достоинствах Павла Прилучного

А также о столкновении с насилием