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Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт

17 ноября
2021 год

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17 ноября 2021
Пока Райан Рейнольдс в творческом отпуске, его жена Блейк Лайвли взялась покорять новые профессиональные вершины. Актриса впервые выступила в роли режиссёра и сняла клип для американской певицы Тейлор Свифт на песню «I Bet You Think About Me».

Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт
фото: Кадр из клипа

Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт
фото: Кадр из клипа

В клипе Тейлор беспощадно врывается на свадьбу к бывшему бойфренду и предстает в разных ипостасях: сперва в образе официантки, затем в статусе гостьи, и под конец на глазах у изумлённых гостей устраивает рок-концерт. Пусть образы меняются, но неизменным остаётся красный цвет её нарядов, который стал главным символом обновлённой версии альбома «Red».

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№ 1
Лена Ганикина   17.11.2021 - 21:10
Очень рада за Блейк! Не могу сказать, что клип как-то отличается от большинства других, но сам факт того, что она ищет себя на новом поприще очень похвален читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Блейк ЛайвлиРайан РейнольдсТейлор Свифт

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Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт фотографии
Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт фотографии
Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт фотографии
Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт фотографии
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