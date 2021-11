Блейк Лайвли сняла клип на песню певицы Тейлор Свифт

фото: Кадр из клипа



Пока Райан Рейнольдс в творческом отпуске, его жена Блейк Лайвли взялась покорять новые профессиональные вершины. Актриса впервые выступила в роли режиссёра и сняла клип для американской певицы Тейлор Свифт на песню «I Bet You Think About Me».В клипе Тейлор беспощадно врывается на свадьбу к бывшему бойфренду и предстает в разных ипостасях: сперва в образе официантки, затем в статусе гостьи, и под конец на глазах у изумлённых гостей устраивает рок-концерт. Пусть образы меняются, но неизменным остаётся красный цвет её нарядов, который стал главным символом обновлённой версии альбома «Red».