Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»

На днях в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера героической драмы «Небо»Игоря Копылова. В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьёв – два разных характера, которым суждено сойтись на одной военной базе. Во время боевого вылета турецкий истребитель сбивает самолёт Сошникова: подполковник и штурман Муравьёв успевают катапультироваться, но только один из них возвращается домой живым.
«Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съёмках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он», – рассказал Игорь Петренко, исполнитель роли Сошникова.
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