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Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»

18 ноября
2021 год

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18 ноября 2021
На днях в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера героической драмы «Небо» Игоря Копылова. В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьёв – два разных характера, которым суждено сойтись на одной военной базе. Во время боевого вылета турецкий истребитель сбивает самолёт Сошникова: подполковник и штурман Муравьёв успевают катапультироваться, но только один из них возвращается домой живым.

«Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала. Я пытался представить себе, что испытывал настоящий герой в жизни. Конечно, трудности на съёмках – это все ерунда по сравнению с тем, что пережил он», – рассказал Игорь Петренко, исполнитель роли Сошникова.

Гостями премьеры стали Мария Миронова, Анатолий Кот, Андрей Федорцов, Вольфган Черни, Юлия Паршута, Денис Юченков и другие.

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Мария Миронова

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Анатолий Кот

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Юлия Паршута

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Игорь Петренко со спутницей

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Анна Пескова

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Вольфганг Черни

Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо»
фото: Леонид Агутин
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Леонид АгутинИгорь КопыловАнатолий КотМария Миронова (II)Юлия ПаршутаАнна ПесковаИгорь ПетренкоАндрей ФедорцовВольфганг ЧерниДенис Юченков
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Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо» фотографии
Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо» фотографии
Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо» фотографии
Мария Миронова, Анатолий Кот и Вольфган Черни на премьере фильма «Небо» фотографии
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