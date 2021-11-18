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Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео»

18 ноября
2021 год

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18 ноября 2021
Александр Пушной и Даня Крастер – ведущие проекта «Галилео» – возвращаются с новым научно-популярным шоу «Эксперименты». Вместе они проведут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими техническими устройствами, которые зритель сможет увидеть 30 ноября на канале СТС в 14:00.

Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео»

«В новом шоу мы стараемся делать авторские эксперименты и доносить полезную информацию так, чтобы каждому человеку она была интересна и понятна. Меня самого, кстати, удивил эксперимент с аквариумом, внутри которого плавала алюминиевая лодочка. Очень скоро зрители узнают, что у нас получилось», – рассказал популярный DIY-блогер Даня Крастер.

Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео»

«В первую очередь мне нравится работа с Даней. Удивительное дело, он вырос на «Галилео» с моим участием, а теперь я «расту» на Дане. И здесь я скорее человек-вопрос, а он — человек-ответ. Мы с ним как два брата: в одинаковых роскошных комбинезонах снимаемся в шикарной обстановке и с дорогим оборудованием. Зритель не сможет оторваться!», – поделился Александр Пушной.

Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео»
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Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео» фотографии
Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео» фотографии
Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео» фотографии
Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео» фотографии
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