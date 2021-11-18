Александр Пушной и Даня Крастер возвращаются с обновлённой версией «Галилео»

– ведущие проекта «Галилео» – возвращаются с новым научно-популярным шоу «Эксперименты». Вместе они проведут опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими техническими устройствами, которые зритель сможет увидеть 30 ноября на канале СТС в 14:00., – рассказал популярный DIY-блогер, – поделился Александр Пушной.