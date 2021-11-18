«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов

На днях в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
, который впервые был показан на Каннском кинофестивале в этом году. В широкий прокат фильм выходит 18 ноября 2021 года.
Среди первых зрителей были Виктория Толстоганова
, Ксения Собчак
и Константин Богомолов
, Мария Миногарова
, Риналь Мухаметов
и многие другие.
фото: Виктория Толстоганова
фото: Риналь Мухаметов
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак
фото: Алёна Долецкая
фото: Мария Миногарова
фото: Анна Александрова фото: Александр Горчилин
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