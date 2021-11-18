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«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов

18 ноября
2021 год

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18 ноября 2021
На днях в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан», который впервые был показан на Каннском кинофестивале в этом году. В широкий прокат фильм выходит 18 ноября 2021 года.

Среди первых зрителей были Виктория Толстоганова, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Мария Миногарова, Риналь Мухаметов и многие другие.

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Виктория Толстоганова

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Риналь Мухаметов

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Алёна Долецкая

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Мария Миногарова

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Анна Александрова

«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов
фото: Александр Горчилин
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»

фотографии >>
«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов фотографии
«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов фотографии
«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов фотографии
«Французский вестник»: Виктория Толстоганова, Константин Богомолов и Риналь Мухаметов фотографии
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