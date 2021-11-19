Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний

Соберутся все, кроме Джоан Роулинг. По информации издания, её участие заменят архивными кадрами: то ли сама Джоан отказалась прийти на съёмки, то ли её попросту не позвали. На это могут быть свои причины: писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии, и первые лица франшизы – Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф – высказывались против Джоан. Из тех, кто вступился за Роулинг, был только исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.
фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Скандал разгорелся год назад, когда Роулинг прокомментировала журналистскую колонку про «людей, которые менструируют» и написала в Твиттере, что любой человек с менструацией – это женщина. Колонка была посвящена трансгендерам и небинарным персонам, поэтому ироничный комментарий Джоан вызвал целый шквал недовольства и агрессии. В ответ на обвинения Роулинг рассказала, что сама испытывала проблемы с гендерной идентификацией из-за домашнего насилия и что представителей ЛГБТ она активно поддерживает.
обсуждение >>