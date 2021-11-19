Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний

19 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2021
Британская писательница Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, не будет участвовать в спецэпизоде HBO Max, посвящённом юбилею первого фильма франшизы. Как сообщает The The Hollywood Reporter, это может быть связано с её высказываниями о трансгендерах.

Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний
фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

1 января HBO Max выпустит спецэпизод и телевикторину в честь 20-летия фильма «Гарри Поттер и философский камень». Проект посвящён юбилею кинофраншизы, поэтому полюбившиеся всем герои вновь встретятся вместе – среди них будут Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон и другие актёры, а также режиссёр Крис Коламбус.

Соберутся все, кроме Джоан Роулинг. По информации издания, её участие заменят архивными кадрами: то ли сама Джоан отказалась прийти на съёмки, то ли её попросту не позвали. На это могут быть свои причины: писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии, и первые лица франшизы – Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф – высказывались против Джоан. Из тех, кто вступился за Роулинг, был только исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний
фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Скандал разгорелся год назад, когда Роулинг прокомментировала журналистскую колонку про «людей, которые менструируют» и написала в Твиттере, что любой человек с менструацией – это женщина. Колонка была посвящена трансгендерам и небинарным персонам, поэтому ироничный комментарий Джоан вызвал целый шквал недовольства и агрессии. В ответ на обвинения Роулинг рассказала, что сама испытывала проблемы с гендерной идентификацией из-за домашнего насилия и что представителей ЛГБТ она активно поддерживает.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Руперт ГринтКрис КоламбусДжоан РоулингДэниэл РэдклиффЭмма УотсонРэйф Файнс
фильмы
Гарри Поттер и философский камень

фотографии >>
Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний фотографии
Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний фотографии
Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний фотографии
Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.
Фёдор Иванов
17 ноября ушёл из жизни актёр Фёдор Иванов.
Кристина Асмаловская
16 ноября ушла из жизни танцовщица Кристина Асмаловская.
Станислав Сальников
16 ноября ушёл из жизни актёр Станислав Сальников.
Сергей Лепихин
16 ноября ушёл из жизни режиссёр-документалист Сергей Лепихин.
Георгий Шахет
14 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Шахет.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова
Екатерина Воронина
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Антон Вальбрук
Джейсон Скотт Ли
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Небо
военный фильм, драма
Россия, 2021
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Последняя дуэль
драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
драма, комедия, мелодрама
Германия, США, 2020
Молоко птицы
драма
Молдова, Россия, 2021
Приключения Пильи
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2021
Нули и единицы
военный фильм, научная фантастика, триллер
Германия,Италия,Великобритания,США, 2021
Плюшевый Бум!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2021
Король Ричард
биография, драма, спортивный фильм
США, 2021
Лощина мертвецов
боевик, фильм ужасов
Канада, 2021
Монстр: Начало
криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен