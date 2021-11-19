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Ладо Кватания женится на певице Маниже

19 ноября
2021 год

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19 ноября 2021
Певица Манижа, которая представляла Россию в этому году на «Евровидении», заявила о помолвке с режиссёром Ладо Кватания. Артистка опубликовала в сторис фотографию, на которой показала своё помолвочное кольцо, и торжественно заявила, что сказала своему возлюбленному «да». Впрочем, личную жизнь партнёры стараются особо не афишировать – с момента помолвки прошло как минимум три месяца.

Ладо Кватания женится на певице Маниже

В сентябре этого года пара впервые вышла в свет вместе – Ладо и Манижа появились на закрытой премьере фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» и, судя по фотографиям, не стеснялись выражать свои эмоции на публику – Манижа не отрывала глаз от Ладо, а тот крепко обнимал её за талию.

Ладо Кватания женится на певице Маниже

Романтические отношения между Ладо и Манижей, видимо, завязались в процессе совместной работы – Кватания снял несколько клипов для певицы, а весной этого года отвечал за постановку её номера на «Евровидении».
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Ладо Кватания женится на певице Маниже фотографии
Ладо Кватания женится на певице Маниже фотографии
Ладо Кватания женится на певице Маниже фотографии
Ладо Кватания женится на певице Маниже фотографии
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