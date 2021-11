Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт

фото: Кадр из фильма «All Too Well»



фото: Джейк Джилленхол

На днях у американской певицы Тейлор Свифт вышел клип на песню «I Bet You Think About Me» , который сняла актриса Блейк Лайвли . В дополнение к альбому Тейлор выпустила короткометражный фильм «All Too Well» об абьюзивных отношениях с участием Сэди Синк Дилана О’Брайена . Поклонники утверждают, что в основу песни и клипа легла реальная история отношений Тейлор и актёра Джейка Джилленхола – их роман длился около трёх месяцев и завершился в 2010 году.В фильме «All Too Well» лирическая героиня певицы оставляет шарф в доме у экс-бойфренда – идентичный тому, что героиня клипа «I Bet You Think About Me» вручает на свадьбе невесте своего бывшего возлюбленного. Как оказалось, после расставания Тейлор и Джейка актёра действительно замечали с шарфом, похожим на тот, что носила певица.Кроме того, в финале фильма героиня Тейлор намекает на большую разницу в возрасте с её бывшим возлюбленным – и, действительно, разница в возрасте Тейлор и Джейка составляет 11 лет. Пара встречалась недолго, но этого хватило, чтобы Тейлор написала в песне «All Too Well» строчку о том, что роман её. Намёки на реальную историю отношений поклонники усмотрели и во внешнем сходстве между Джилленхолом и сыгравшем в клипе О’Брайаном: они носят похожие клетчатые рубашки, шапки и кожаные куртки.Эти совпадения спровоцировали недовольство преданных фанатов «изувеченной» отношениями певицы и породили множество мемов с актёром в соцсетях. Пока одни развлекаются в шуточной форме, другие настроены серьезно – строчат гневные твиты и желают Джилленхолу «отправиться в ад». Пока Джейк ни на клип, ни на песню, ни на бунт поклонников певицы ответа не дал.