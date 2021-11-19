Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт

В фильме «All Too Well» лирическая героиня певицы оставляет шарф в доме у экс-бойфренда – идентичный тому, что героиня клипа «I Bet You Think About Me» вручает на свадьбе невесте своего бывшего возлюбленного. Как оказалось, после расставания Тейлор и Джейка актёра действительно замечали с шарфом, похожим на тот, что носила певица.
Кроме того, в финале фильма героиня Тейлор намекает на большую разницу в возрасте с её бывшим возлюбленным – и, действительно, разница в возрасте Тейлор и Джейка составляет 11 лет. Пара встречалась недолго, но этого хватило, чтобы Тейлор написала в песне «All Too Well» строчку о том, что роман её «сильно изувечил». Намёки на реальную историю отношений поклонники усмотрели и во внешнем сходстве между Джилленхолом и сыгравшем в клипе О’Брайаном: они носят похожие клетчатые рубашки, шапки и кожаные куртки.
фото: Кадр из фильма «All Too Well»
фото: Джейк Джилленхол
Эти совпадения спровоцировали недовольство преданных фанатов «изувеченной» отношениями певицы и породили множество мемов с актёром в соцсетях. Пока одни развлекаются в шуточной форме, другие настроены серьезно – строчат гневные твиты и желают Джилленхолу «отправиться в ад». Пока Джейк ни на клип, ни на песню, ни на бунт поклонников певицы ответа не дал.
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