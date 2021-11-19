Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 7)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт

19 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2021
На днях у американской певицы Тейлор Свифт вышел клип на песню «I Bet You Think About Me», который сняла актриса Блейк Лайвли. В дополнение к альбому Тейлор выпустила короткометражный фильм «All Too Well» об абьюзивных отношениях с участием Сэди Синк и Дилана О’Брайена. Поклонники утверждают, что в основу песни и клипа легла реальная история отношений Тейлор и актёра Джейка Джилленхола – их роман длился около трёх месяцев и завершился в 2010 году.

В фильме «All Too Well» лирическая героиня певицы оставляет шарф в доме у экс-бойфренда – идентичный тому, что героиня клипа «I Bet You Think About Me» вручает на свадьбе невесте своего бывшего возлюбленного. Как оказалось, после расставания Тейлор и Джейка актёра действительно замечали с шарфом, похожим на тот, что носила певица.

Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт

Кроме того, в финале фильма героиня Тейлор намекает на большую разницу в возрасте с её бывшим возлюбленным – и, действительно, разница в возрасте Тейлор и Джейка составляет 11 лет. Пара встречалась недолго, но этого хватило, чтобы Тейлор написала в песне «All Too Well» строчку о том, что роман её «сильно изувечил». Намёки на реальную историю отношений поклонники усмотрели и во внешнем сходстве между Джилленхолом и сыгравшем в клипе О’Брайаном: они носят похожие клетчатые рубашки, шапки и кожаные куртки.

Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт
фото: Кадр из фильма «All Too Well»

Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт
фото: Джейк Джилленхол

Эти совпадения спровоцировали недовольство преданных фанатов «изувеченной» отношениями певицы и породили множество мемов с актёром в соцсетях. Пока одни развлекаются в шуточной форме, другие настроены серьезно – строчат гневные твиты и желают Джилленхолу «отправиться в ад». Пока Джейк ни на клип, ни на песню, ни на бунт поклонников певицы ответа не дал.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод о «Гарри Поттере» из-за трансфобных высказываний
Поиск по меткам
Женщины / Феминизмконфликтнасилие
персоны
Джейк ДжилленхолБлейк ЛайвлиДилан О'БрайенТейлор СвифтСэди Синк

фотографии >>
Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт фотографии
Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт фотографии
Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт фотографии
Джейка Джилленхола «отменяют» в соцсетях после выхода нового альбома Тейлор Свифт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Золотая коллекция (выпуск 7)

Скорбим

Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.
Фёдор Иванов
17 ноября ушёл из жизни актёр Фёдор Иванов.
Кристина Асмаловская
16 ноября ушла из жизни танцовщица Кристина Асмаловская.
Станислав Сальников
16 ноября ушёл из жизни актёр Станислав Сальников.
Сергей Лепихин
16 ноября ушёл из жизни режиссёр-документалист Сергей Лепихин.
Георгий Шахет
14 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Шахет.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова
Екатерина Воронина
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Антон Вальбрук
Джейсон Скотт Ли
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Небо
военный фильм, драма
Россия, 2021
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Последняя дуэль
драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
драма, комедия, мелодрама
Германия, США, 2020
Молоко птицы
драма
Молдова, Россия, 2021
Приключения Пильи
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2021
Нули и единицы
военный фильм, научная фантастика, триллер
Германия,Италия,Великобритания,США, 2021
Плюшевый Бум!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2021
Король Ричард
биография, драма, спортивный фильм
США, 2021
Лощина мертвецов
боевик, фильм ужасов
Канада, 2021
Монстр: Начало
криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram