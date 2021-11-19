Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса

16 ноября участница программы «Танцы со звёздами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила её подруга и коллега по детской телепередаче «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
фото: Марат Башаров и Кристина Асмаловская
По словам Черняевой, 41-летняя Кристина скончалась от коронавируса. Однако в СМИ тут же появились и другие версии гибели артистки. Так, в беседе с «МК» близкая подруга Асмаловской Екатерина рассказала, что накануне смерти Кристина серьёзно болела и пребывала в депрессии.
«В последнее время она говорила: «Я хочу умереть». Она всё время об этом говорила. Я пыталась ее поддержать, но без толку. Тяжело всё это вспоминать. Она не понимала, как идти вперёд, чем заниматься. У неё не было достаточно работы, она часто была дома», – сказала подруга.
Екатерина подчеркнула, что артистка не хотела прививаться и коронавирусом, видимо, заразилась в больнице: «Ранее она попала в больницу с инфекционным заболеванием, но убежала из клиники. Видимо, при первой госпитализации она подхватила заразу». С каким именно инфекционным заболеванием Кристина оказалась в больнице, Екатерина не уточнила.
Вчера «Известия» опровергли информацию о том, что гибель Кристины была вызвана осложнениями от коронавирусной инфекции. По информации источника, Асмаловская скончалась от цирроза печени – заболевания, часто возникающего при злоупотреблении алкогольными напитками. Ковид, как уточняет издание, только обострил хроническую болезнь и усугубил состояние Кристины.
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