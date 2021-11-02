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Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора

2 ноября
2021 год

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2 ноября 2021
Алек Болдуин впервые дал комментарий журналистам после трагедии, случившейся на съёмках фильма «Ржавчина». 22 октября актёр случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соусу из оружия, использовавшегося в качестве реквизита. Сразу после несчастного случая актёр сам явился в офис шерифа на допрос. Болдуину не были предъявлены обвинения, однако пока идёт расследование, актёр не имеет права разглашать детали произошедшего. Об этом Болдуин рассказал преследовавшим его папарацци - актёр и его жена Хиллария остановили машину на обочине и вышли к журналистам. На фоне вермонтских лесов 63-летний Болдуин, пытаясь перекричать шум проезжающих автомобилей, ответил на вопросы журналистов.

Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора

«Мне запрещено давать какие-либо комментарии, потому что это незавершённое расследование. У меня приказ от шерифа Санта Фе - я не могу отвечать на вопросы, касающиеся расследования, не могу. Она была моим другом. В первый же день моего приезда в Санта Фе на съёмки, я пригласил её с Джоэлом на ужин. Мы были очень-очень хорошо слаженной командой, работающей над съёмками фильма. А потом случилось это ужасное событие. Мне было сказано несколько раз - не давай никаких комментариев о текущем расследовании. И я не могу».

Журналистов также интересовало, поддерживает ли актёр связь с семьей пострадавшей. Симтоматично, что имени покойной Галины Хатчинс задавший этот вопрос журналист вспомнить так и не смог. Сопровождавшая Болдуина жена Хиллария справедливо упрекнула журналиста в том, что если уж он тратит такую прорву времени на преследование актёра и добычу информации по этому делу, то было бы неплохо знать имена фигурантов. Хилария несколько раз вмешивалась в разговор, пытаясь защитить мужа и не дать ему сболтнуть лишнего, но Болдуин каждый раз вежливо просил её не мешать ему давать ответы журналистам.

Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора

Актёл подтвердил, что поддерживает связь с мужем и сыном покойной Галины Хатчинс, но не стал каким-то образом характеризовать их состояние. «Случайные инциденты происходят на съёмках фильмов время от времени, но не такие, как этот. Этот случай один на триллион. Поэтому он [муж Галины] в шоке, у него есть 9-летний ребёнок, мы на постоянной связи с ним. Потому что мы очень беспокоимся о его семье. Он с нетерпением ждёт вердикта от офиса шерифа - к какому заключению пришло расследование».

На вопрос о том, будет ли актёр в будущем сниматься в фильмах, в которых фигурирует оружие, Алек ответил, что не видит смысла в этом вопросе. «Единственное, что я могу сказать: усилия, которые сейчас предпринимаются для того, чтобы ограничить использование огнестрельного оружия на съёмочных площадках - это то, в чём я лично очень заинтересован».

Что касается фильма «Ржавчина», съёмки которого были приостановлены из-за несчастного случая, Болдуин выразил сомнение в том, что они когда-нибудь возобновятся.

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Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора фотографии
Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора фотографии
Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора фотографии
Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора фотографии
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