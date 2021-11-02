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Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна

2 ноября
2021 год

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2 ноября 2021
Ещё два года назад последняя неделя октября в календаре более-менее востребованной звезды американского шоу-бизнеса была занята рядом вечеринок по случаю Хэллоуина. На протяжении этой недели страстные любители игр с переодеваниями могли несколько раз утолить свою потребность, порхая с вечеринки на вечеринку в разных костюмах. Все эти мероприятия - от семейных до корпоративных - венчались грандиозным балом Хайди Клум, гости которого безуспешно пытались превзойти хозяйку. Но в печально известном 2020 году цепь традиции прервалась. От фонтана изобилия остались только брызги - вечеринки в кругу семьи и близких друзей. Впрочем, 2020 лишний раз доказал, что в кризис нужно приспосабливаться, а удалёнка годится не только для работы, но и для досуга. И подобно ковровым дорожкам, которые нарядные гости онлайн-церемоний расстилали у себя на заднем дворе, чтобы сфотографироваться для Инстаграма, костюмы на Хэллоуин тоже перестали нуждаться в физическом выгуле. Хайди, например, вместо бала выложила в Инстаграм короткометражный ужастик с собой в главной роли. Ещё один фанат переодеваний, актёр Нил Патрик Харрис опубликовал в своём Инстаграме фотоколлаж, соединив в одном пространстве образы всех членов своей семьи.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Нил Патрик Харрис с семьёй

Певец и чуточку актёр Гарри Стайлз убил двух зайцев одним выстрелом, превратив свой концерт в костюмированную вечеринку Harryween. Сам Гарри выбрал образ Дороти из «Волшебника страны Оз».

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Гарри Стайлз

Завоевавший сердца зрителей всего мира корейский сериал «Игра в кальмара» пришёлся как нельзя кстати. Зелёные олимпийки примерили Керри Вашингтон и Ребел Уилсон.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Кэрри Вашингтон

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Ребел Уилсон и Пэрис Хилтон с друзьями

А Нина Добрев и её бойфренд, сноубордист Шон Уайт вдохновились героями сериала «Ход королевы».

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Нина Добрев, Шон Уайт и Адам Дивайн

Образ Харли Куинн в этом году отработала 63-летняя Мадонна.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Мадонна

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший отдали дань уважения фильму «Грязные танцы».

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший

А Ченнинг Татум и Зои Кравиц перевоплотились в героев «Таксиста».

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Ченнинг Татум и Зои Кравиц

Оливия Уайлд переоделась в кантри-легенду Долли Партон.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Оливия Уайлд

Исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон закрыл гештальт, переодевшись в Гарри Поттера.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Том Фэлтон

А звезда сериала «Американская семейка» Сара Хайленд примерила костюмчик Фродо.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Сара Хайленд с бойфрендом

Джейми Ли Кёртис переоделась в собственную мать в роли Мэрион Крейн из хичкоковского «Психо». Ждём, когда Джейми придёт на вечеринку Хэллоун в костюме своей героини из фильма «Хэллоуин».

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Джейми Ли Кёртис

Ну а Эми Шумер продолжает популяризацию и дестигматизацию разговоров о женском здоровье.

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна
фото: Эми Шумер

Какие костюмы выбрали Кейт Бекинсейл, Блейк Лайвли, Крис Хемсворт, Диана Крюгер, Жанель Монэ и Софи Тёрнер можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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