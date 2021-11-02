Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна

Ещё два года назад последняя неделя октября в календаре более-менее востребованной звезды американского шоу-бизнеса была занята рядом вечеринок по случаю Хэллоуина. На протяжении этой недели страстные любители игр с переодеваниями могли несколько раз утолить свою потребность, порхая с вечеринки на вечеринку в разных костюмах. Все эти мероприятия - от семейных до корпоративных - венчались грандиозным балом Хайди Клум, гости которого безуспешно пытались превзойти хозяйку. Но в печально известном 2020 году цепь традиции прервалась. От фонтана изобилия остались только брызги - вечеринки в кругу семьи и близких друзей. Впрочем, 2020 лишний раз доказал, что в кризис нужно приспосабливаться, а удалёнка годится не только для работы, но и для досуга. И подобно ковровым дорожкам, которые нарядные гости онлайн-церемоний расстилали у себя на заднем дворе, чтобы сфотографироваться для Инстаграма, костюмы на Хэллоуин тоже перестали нуждаться в физическом выгуле. Хайди, например, вместо бала выложила в Инстаграм короткометражный ужастик с собой в главной роли. Ещё один фанат переодеваний, актёр Нил Патрик Харрис опубликовал в своём Инстаграме фотоколлаж, соединив в одном пространстве образы всех членов своей семьи.
фото: Нил Патрик Харрис с семьёй
Певец и чуточку актёр Гарри Стайлз убил двух зайцев одним выстрелом, превратив свой концерт в костюмированную вечеринку Harryween. Сам Гарри выбрал образ Дороти из «Волшебника страны Оз».
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