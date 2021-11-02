Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии

2 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
2 ноября 2021
Имя Сергея Бурунова для российского зрителя стало почти синонимом комедии. После роли нервного Володи из «Полицейского с Рублёвки» к актёру пришла всенародная любовь и слава. Однако этому предшествовала неразборчивая жадность, с которой Сергей брался за любую работу. Эта всеядность выросла из страха быть невостребованным в профессии, и у Сергея ушло много лет, чтобы перестать испытывать этот страх. Об этом актёр рассказал в интервью Вадиму Вернику для журнала «OK!»

«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии

«Раньше снимался, потому что «Ого, меня снимают, наконец-то!» — сам факт радовал. Сколько лет не снимали! Ходил по «Мосфильму» с фотографиями, и мне говорили: «Закройте дверь!» Это всё так унизительно. А сейчас, когда уже опыта поднабрался, хочется чего-то глубокого, со смыслом, какой-то событийной истории. Хочется более избирательно к этому подходить. Потому что уже не хватает на такие дистанции, когда всего набираешь, все роли, которые предлагают, и лишь бы только телефон звонил, не лежал без дела. В Щукинском училище мне говорили все четыре года учебы, что со мной что-то не так, а потом началось это «закройте дверь». Всё, конечно, из-за страхов. Сейчас духовно перешел на такой уровень, когда уже не страшно: а смысл? чего бояться?»

«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии

«Надежда — это оттянутое разочарование. Я это услышал от своего преподавателя в Щукинском училище и запомнил на всю жизнь. И вот это разочарование я оттягивал как мог. Оставлял себе какой-то промежуток, потому что можно было послать всё к чертовой бабушке уже очень давно, и были моменты, когда я так и собирался сделать. Самое интересное, что в тот момент, когда ты уже руку поднял и уже почти произнес слова, предполагающие отправку всей ситуации в далекое и длительное сексуальное путешествие, вдруг вот тебе, пожалуйста, стала появляться интересная работа. У тебя уже внутренне что-то надломилось, а тут съёмки пошли, и тут, и тут, и ты такой: «Блин, а хватит ли у меня ресурса? Хватит ли у меня навыков наработанных?» И до сих пор такие вопросы возникают».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы делали квадратный снег»: Сергей Бурунов рассказал об учёбе в лётном училище
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Сергей БуруновВадим Верник
фильмы
Полицейский с Рублёвки

фотографии >>
«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии фотографии
«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии фотографии
«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии фотографии
«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клепиков
1 ноября ушёл из жизни сценарист Юрий Клепиков.
Геннадий Алексеев
31 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Алексеев.
Игорь Кириллов
30 октября ушёл из жизни диктор Игорь Кириллов.
Алексей Колесник
30 октября ушёл из жизни актёр Алексей Колесник.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Алёна Спивак
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен