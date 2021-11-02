«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии

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Лучшие костюмы звёзд на Хэллоуин в 2021 году

Напугай меня, если сможешь: Жанель Монэ, Блейк Лайвли и Мадонна

2 ноября

Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после того, как случайно застрелил оператора

Актёр остановил машину и вышел пообщаться с преследовавшими его папарацци