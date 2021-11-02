«Надежда — это оттянутое разочарование»: Сергей Бурунов о невостребованности в профессии

Имя Сергея Бурунова
для российского зрителя стало почти синонимом комедии. После роли нервного Володи из «Полицейского с Рублёвки»
к актёру пришла всенародная любовь и слава. Однако этому предшествовала неразборчивая жадность, с которой Сергей брался за любую работу. Эта всеядность выросла из страха быть невостребованным в профессии, и у Сергея ушло много лет, чтобы перестать испытывать этот страх. Об этом актёр рассказал в интервью Вадиму Вернику
для журнала «OK!»
«Раньше снимался, потому что «Ого, меня снимают, наконец-то!» — сам факт радовал. Сколько лет не снимали! Ходил по «Мосфильму» с фотографиями, и мне говорили: «Закройте дверь!» Это всё так унизительно. А сейчас, когда уже опыта поднабрался, хочется чего-то глубокого, со смыслом, какой-то событийной истории. Хочется более избирательно к этому подходить. Потому что уже не хватает на такие дистанции, когда всего набираешь, все роли, которые предлагают, и лишь бы только телефон звонил, не лежал без дела. В Щукинском училище мне говорили все четыре года учебы, что со мной что-то не так, а потом началось это «закройте дверь». Всё, конечно, из-за страхов. Сейчас духовно перешел на такой уровень, когда уже не страшно: а смысл? чего бояться?»
«Надежда — это оттянутое разочарование. Я это услышал от своего преподавателя в Щукинском училище и запомнил на всю жизнь. И вот это разочарование я оттягивал как мог. Оставлял себе какой-то промежуток, потому что можно было послать всё к чертовой бабушке уже очень давно, и были моменты, когда я так и собирался сделать. Самое интересное, что в тот момент, когда ты уже руку поднял и уже почти произнес слова, предполагающие отправку всей ситуации в далекое и длительное сексуальное путешествие, вдруг вот тебе, пожалуйста, стала появляться интересная работа. У тебя уже внутренне что-то надломилось, а тут съёмки пошли, и тут, и тут, и ты такой: «Блин, а хватит ли у меня ресурса? Хватит ли у меня навыков наработанных?» И до сих пор такие вопросы возникают»
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