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СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка

20 ноября
2021 год

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20 ноября 2021
Авторы телеграм-канала светских сплетет «Только никому» предположили, что Равшана Куркова рассталась с бизнесменом Сергеем Амаряном несколько месяцев назад.

СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка

Впервые это предположение высказывалось ещё в сентябре, когда актриса не пришла на день рождения Сергея (по крайней мере, не была замечена на видео) и даже, о ужас, не отделалась дежурными поздравлением в Инстаграме.
А на днях до авторов канала докатилась сплетня о том, что Сергей уже утешился в объятиях другой женщины, в Инстаграме которой сетевые детективы и обнаружили его романтический след.
Ранее Равшана Куркова уже продемонстрировала виртуозную скрытность, предъявив публике годовалого сына, о котором прежде не было известно.
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СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка фотографии
СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка фотографии
СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка фотографии
СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка фотографии
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