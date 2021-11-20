СМИ: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребёнка

Авторы телеграм-канала светских сплетет «Только никому»
предположили, что Равшана Куркова
рассталась с бизнесменом Сергеем Амаряном
несколько месяцев назад.
Впервые это предположение высказывалось ещё в сентябре
, когда актриса не пришла на день рождения Сергея (по крайней мере, не была замечена на видео) и даже, о ужас, не отделалась дежурными поздравлением в Инстаграме.
А на днях до авторов канала докатилась сплетня о том
, что Сергей уже утешился в объятиях другой женщины, в Инстаграме которой сетевые детективы и обнаружили его романтический след.
Ранее Равшана Куркова уже продемонстрировала виртуозную скрытность, предъявив публике годовалого сына, о котором прежде не было известно
.
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