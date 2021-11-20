«В моих глазах он просто никто»: Владимир Кехман о бывшем худруке МХАТа им. Горького Эдуарде Боякове

«Если говорить о других названиях, мы собираемся возвращать «Гамлета», «На дне». Хотим вернуть в нормальное состояние «Вишневый сад», который был переделан при живом режиссере — это беспрецедентная ситуация. Также вернутся «Униженные и оскорбленные» по Достоевскому. И обязательно должна быть на сцене МХАТа «Белая гвардия» — знаменитый спектакль, его Татьяна Васильевна инициировала вскоре после того, как возглавила театр».
«Не хочу комментировать Писарева, не слышал того, что он говорил, но могу сказать: в 2015 году при Татьяне Васильевне сюда пришло 345 тыс. зрителей. Те спектакли пользовались огромной популярностью. Задумкой Станиславского был именно общедоступный театр, поэтому у нас нет никакого апломба: нас любой зритель интересует, и в первую очередь тот, что будет приходить к нам по «Пушкинской карте».
Когда наши недоброжелатели увидят, как здесь, напротив Театра Пушкина, конная милиция будет сдерживать поток стремящихся в МХАТ зрителей, думаю, они сильно расстроятся. Важно понимать, что МХАТ — это высшая лига. Балаган, устроенный прежней командой, здесь просто непозволителен. Качество мхатовской речи, стиля в целом, который я уже вижу по репетициям того же «Есенина», свидетельствует о том, что здесь сохранено наследие».
Но прежде чем конная полиция будет сдерживать обезумевших от отчаяния театралов, Кехман должен найти режиссёров, отвечающих эстетике МХАТа им. Горького.
«На сегодняшний день что в балете, что в опере, что здесь во МХАТе одна проблема: практически нет людей, умеющих делать спектакли большой формы. Эстетика, которую проповедуют Серебренников, Богомолов или Молочников, не может быть талантливо реализована на такой большой сцене. Я в это не верю, хотя то, что делает Богомолов, мне нравится. Он один из немногих, кто придумывает полностью историю спектакля, что для режиссера в моем понимании самое важное».
фото: Эдуард Бояков
О бывшем худруке Эдуарде Боякове Кехман отзывается резко и бескомпромиссно. «Эдуард был очень средним продюсером, а сейчас в моих глазах он просто никто — ни как продюсер, ни как режиссер, ни как мужчина. Поступить так с Татьяной Васильевной мог только человек, который вообще ничего не понимает в театре, просто ничего. Да, он 13 лет был руководителем театра «Практика». Ну и что? Мы все прекрасно знаем и понимаем, что это очень маленький театрик».
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