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«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине

21 ноября
2021 год

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21 ноября 2021
Никита Михалков принял участие в программе «Право знать!» и рассказал о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия. По мнению режиссёра, в состав страны могли бы войти Украина и Белоруссия, а вот от Прибалтики России «нужно немного».

«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине

Михалков отметил, что Украина и Белоруссия живут «по общим ментальным признакам», поэтому представить их отдельными государствами невозможно.

«Нам нельзя их бросать. В историческом смысле – это гибель. Там будет колбаса, немецкие сосиски, пиво баварское. Но нельзя терять сердечное, душевное и настоящее. Это как одно гнездо. Это всё переплетено в корнях, во времени, в пространстве. Представить себе абсолютно разные государства – Украина и Белоруссия, живущие по абсолютно разным ментальным принципам, невозможно. Мы вместе, мы одним воздухом дышим. Мы связаны исторически. Для меня это вещь абсолютно органическая. Они без нас неполные», – заявил Михалков.

«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине

«Мы понимаем, что Прибалтика живёт своей жизнью, ей от нас очень много надо, а нам от неё – немного. Если говорить про Западную Украину – это то, что никогда не прирастёт по-настоящему. Хотя бы Восток. Хотя, я думаю, и вся Украина и Белоруссия. И это не имперские замашки, это эмоциональное ощущение, органическое», – заключил режиссёр.
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«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине фотографии
«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине фотографии
«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине фотографии
«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине фотографии
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