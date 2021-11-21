«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине

Никита Михалков
принял участие в программе «Право знать!»
и рассказал о том, в каких границах должна существовать идеальная Россия. По мнению режиссёра, в состав страны могли бы войти Украина и Белоруссия, а вот от Прибалтики России «нужно немного»
.
Михалков отметил, что Украина и Белоруссия живут «по общим ментальным признакам»
, поэтому представить их отдельными государствами невозможно.
«Нам нельзя их бросать. В историческом смысле – это гибель. Там будет колбаса, немецкие сосиски, пиво баварское. Но нельзя терять сердечное, душевное и настоящее. Это как одно гнездо. Это всё переплетено в корнях, во времени, в пространстве. Представить себе абсолютно разные государства – Украина и Белоруссия, живущие по абсолютно разным ментальным принципам, невозможно. Мы вместе, мы одним воздухом дышим. Мы связаны исторически. Для меня это вещь абсолютно органическая. Они без нас неполные»
, – заявил Михалков.
«Мы понимаем, что Прибалтика живёт своей жизнью, ей от нас очень много надо, а нам от неё – немного. Если говорить про Западную Украину – это то, что никогда не прирастёт по-настоящему. Хотя бы Восток. Хотя, я думаю, и вся Украина и Белоруссия. И это не имперские замашки, это эмоциональное ощущение, органическое»
, – заключил режиссёр.
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