Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина

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«Они без нас неполные»: Никита Михалков высказался о Белоруссии и Украине

20 ноября

«В моих глазах он просто никто»: Владимир Кехман о бывшем худруке МХАТа им. Горького Эдуарде Боякове

А также о восстановлении старого репертуара и о великом будущем