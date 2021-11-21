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Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина

21 ноября
2021 год

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21 ноября 2021
Сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина и продюсеров картины, на съёмках которой погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен постановщик Джоэл Соуза. Мэми утверждает, что сценарий не предусматривал стрельбы из пистолета персонажа Болдуина. Об этом сообщает The New York Post.

Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина

«Алек Болдуин намеренно, без уважительной причины и оправдания, взвёл курок и выстрелил, хотя сцена, которую мы снимали, этого не требовала», – заявила Митчелл в исковом документе. В момент инцидента она была на съёмочной площадке и вызвала службу экстренной помощи.

«Я была ошеломлена. Я услышала чей-то стон, обернулась и увидела, как постановщик падает, держась за верхнюю часть тела. В этот момент я повернулась к Алеку и увидела, как Галина спускается слева от меня».

Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина

Митчелл обвиняет Болдуина в том, что актёр нарушил все протоколы безопасности. Ханна Гутьеррес-Рид, ответственная за оружие на съёмочной площадке «Ржавчины», также фигурирует в качестве ответчика в иске против актёра и кинокомпании. Сумма компенсации по иску Митчелл о потери будущих доходов, общих и особых убытков, выплат гонораров адвокатам и штрафов пока не определена.
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Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина фотографии
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина фотографии
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина фотографии
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина фотографии
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