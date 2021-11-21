Сальма Хайек получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

В эту пятницу Сальма Хайек стала 2709-й знаменитостью, удостоившейся именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. На торжественной церемонии актриса произнесла благодарственную речь, а также вспомнила страшный эпизод, который до сих пор ассоциируется у неё с Голливудским бульваром. Её слова приводит издание People.
В своей речи Сальма пожелала всем присутствующим «найти что-то, что можно полюбить» так же сильно, как она любила кино на протяжении многих лет: «Это необязательно должны быть фильмы. Будьте на высоте во всём, что вы делаете. Постарайтесь стать лучше. Попытайтесь найти радость в том, что делаете. Работайте усердно. И не слушайте себя в моменты слабости», – сказала актриса.
Однако в начале 90-х Голливудская «Аллея славы» не казалась актрисе такой приветливой, как сейчас. Однажды Сальма прогуливалась по городу, и на бульваре её чуть не зарезал незнакомец: «Каждый раз, когда я думаю о Голливудском бульваре, это то, что я вспоминаю», – призналась Хайек. Как отмечает издание, поддержать актрису на торжественной церемонии пришли Адам Сэндлер, а также коллеги по фильму «Вечные» – режиссёр Хлоя Чжао и исполнитель одной из главных ролей Кумэйл Нанджиани.
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