«Мы умоляли положить её в реанимацию»: Олеся Рудакова рассказала о последних днях жизни Нины Руслановой

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова.
Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик!» С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас своё время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..? Прощай, дорогая, прости», - написал актёр в своём Инстаграме.
«Не хотела ничего писать, но всё враньё надоело.
Вчера не стало моей мамы. Она умерла в 4 больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На 4 день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, её перевели в реанимацию, влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у неё нашли полип, не дожидаясь гистологии его удалили. Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита. Через 5 дней после операции мне сообщили, что у неё ковид. Её перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб её положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник её перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходили врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к 9 утра её всё-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла!»
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