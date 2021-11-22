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Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова

22 ноября
2021 год

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22 ноября 2021
19 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоялся гала-концерт по случаю 25-летнего юбилея телеканала «МУЗ-ТВ». Поздравить канал пришли ветераны и новобранцы российской эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Ольга Бузова, Артур Пирожков, Эмин Агаларов, а так же победившая серьёзную болезнь певица МакSим.

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: МакSим

К сожалению, скандальный флирт Киркорова и Давы, приехавших на прошлую «Премию МУЗ-ТВ» в образе жениха и жениха, не получил продолжения. Заигрывания артистов с ЛГБТ-сообществом обошлись каналу «МУЗ-ТВ» в миллион рублей. 17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Филипп Киркоров и Николай Басков

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Ольга Бузова

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Олег Газманов

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Лолита Милявская

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Алсу

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Полина Гагарина

Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова
фото: Валерия
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Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова фотографии
Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова фотографии
Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова фотографии
Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 9)

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