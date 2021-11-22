Когда много цветов, а ты ещё жив: Филипп Киркоров, Николай Басков и Ольга Бузова

19 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоялся гала-концерт по случаю 25-летнего юбилея телеканала «МУЗ-ТВ». Поздравить канал пришли ветераны и новобранцы российской эстрады Филипп Киркоров
, Николай Басков
, Лолита
, Владимир Пресняков
, Олег Газманов
, Ольга Бузова
, Артур Пирожков
, Эмин Агаларов
, а так же победившая серьёзную болезнь певица МакSим
.
фото: МакSим
К сожалению, скандальный флирт Киркорова и Давы, приехавших на прошлую «Премию МУЗ-ТВ» в образе жениха и жениха
, не получил продолжения. Заигрывания артистов с ЛГБТ-сообществом обошлись каналу «МУЗ-ТВ» в миллион рублей. 17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.
фото: Филипп Киркоров и Николай Басков
фото: Ольга Бузова
фото: Олег Газманов
фото: Лолита Милявская
фото: Алсу
фото: Полина Гагарина фото: Валерия
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