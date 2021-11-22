В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд

18 ноября в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка по случаю прошедшей неделю назад церемонии награждения премии журнала «GQ» Men of The Year. Среди гостей были Николас Кейдж
и его супруга Рико Шабата
, Эндрю Гарфилд
, Александра Даддарио
, Том Холланд
, сыновья Пирса Броснана
Пэрис и Дилан, внук Джека Николсона
Дюк и сын покойного Джеймса Гандольфини Майкл
.
фото: Николас Кейдж и Рико Шабата
фото: Мэдди Хассон и Александра Даддарио
фото: Сидни Суини
фото: Генри Голдинг
фото: Дюк Николсон
фото: Том Холланд и Эндрю Гарфилд фото: Пэрис и Дилан Броснан
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