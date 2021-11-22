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В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд

22 ноября
2021 год

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22 ноября 2021
18 ноября в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка по случаю прошедшей неделю назад церемонии награждения премии журнала «GQ» Men of The Year. Среди гостей были Николас Кейдж и его супруга Рико Шабата, Эндрю Гарфилд, Александра Даддарио, Том Холланд, сыновья Пирса Броснана Пэрис и Дилан, внук Джека Николсона Дюк и сын покойного Джеймса Гандольфини Майкл.

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Николас Кейдж и Рико Шабата

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Мэдди Хассон и Александра Даддарио

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Сидни Суини

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Генри Голдинг

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Дюк Николсон

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Том Холланд и Эндрю Гарфилд

В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд
фото: Пэрис и Дилан Броснан
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В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд фотографии
В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд фотографии
В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд фотографии
В узком кругу: Николас Кейдж, Том Холланд и Эндрю Гарфилд фотографии
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