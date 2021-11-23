Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок

Турецкому актёру Бураку Озчивиту
, известному российскому зрителю по роли Малкочоглу Бали бея в сериале «Великолепный век»
, грозит тюремное заключение сроком до 4 лет. Актёру было предъявлено обвинение в публичном оскорблении нескольких лиц на съёмочной площадке сериала «Основание: Осман».
Коллективную жалобу о неподобающем поведении Бурака месяц назад написали некоторые члены съёмочной группы. Согласно этому заявлению, Бурак неоднократно повышал голос на коллег, позволял себе оскорбления в их адрес и даже не пытался подыскать эвфемизмы к нецензурной брани.
Генеральная прокуратура Бейкоза рассмотрела жалобу, опросила свидетелей и составила обвинительное заключение, согласно которому актёру грозит тюремное заключение сроком от 3 месяцев и 15 суток до 4 лет и 1 месяца. В одном из показаний свидетель утверждает,что Бурак ни с того, ни с сего дважды осыпал проклятиями коллег.
Сам Бурак утверждает, что находится в прекрасных отношения с членами съёмочной группы и никого не обижает. По версии актёра, скандал раздули журналисты и таинственные недоброжелатели. К слову, Бурак не первый актёр из сериала «Великолепный век», столкнувшийся с правосудием. Менее года назад его коллега Аднан Коч был приговорён к 16 годам тюремного заключения по обвинению в хранении наркотиков
.
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