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Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок

23 ноября
2021 год

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23 ноября 2021
Турецкому актёру Бураку Озчивиту, известному российскому зрителю по роли Малкочоглу Бали бея в сериале «Великолепный век», грозит тюремное заключение сроком до 4 лет. Актёру было предъявлено обвинение в публичном оскорблении нескольких лиц на съёмочной площадке сериала «Основание: Осман».

Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок

Коллективную жалобу о неподобающем поведении Бурака месяц назад написали некоторые члены съёмочной группы. Согласно этому заявлению, Бурак неоднократно повышал голос на коллег, позволял себе оскорбления в их адрес и даже не пытался подыскать эвфемизмы к нецензурной брани.
Генеральная прокуратура Бейкоза рассмотрела жалобу, опросила свидетелей и составила обвинительное заключение, согласно которому актёру грозит тюремное заключение сроком от 3 месяцев и 15 суток до 4 лет и 1 месяца. В одном из показаний свидетель утверждает,что Бурак ни с того, ни с сего дважды осыпал проклятиями коллег.

Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок

Сам Бурак утверждает, что находится в прекрасных отношения с членами съёмочной группы и никого не обижает. По версии актёра, скандал раздули журналисты и таинственные недоброжелатели. К слову, Бурак не первый актёр из сериала «Великолепный век», столкнувшийся с правосудием. Менее года назад его коллега Аднан Коч был приговорён к 16 годам тюремного заключения по обвинению в хранении наркотиков.
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Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы
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Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок фотографии
Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок фотографии
Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок фотографии
Звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит тюремный срок фотографии
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