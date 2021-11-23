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СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность

23 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
23 ноября 2021
22 ноября в российских СМИ появилась новость о том, что Павел Прилучный объясняет изменившуюся внешность серьёзной болезнью и двумя операциями на лице. Действительно, за последние несколько лет 34-летний Прилучный заметно заматерел, несмотря на подвижный образ жизни и регулярные тренировки. Обеспокоенные поклонники и злорадные злопыхатели сделали вывод, что одутловатость лица - верный признак хронических запоев, в результате которых актёр совсем «запустил себя». Основанием для таких подозрений послужил развод с Агатой Муцениеце и её заявление о том, что бывший муж злоупотреблял алкоголем в бракоразводный период, который совпал с весенним карантином 2020.

СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность

Однако в интервью некоему независимому журналисту Георгию Иващенко, на которого голословно ссылаются все российские СМИ, актёр якобы объяснил, что изменения во внешности вызваны травмами и заболеванием.

«Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда всё зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло».

СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность

Упомянутые операции актёру пришлось сделать после драки в одном из клубов Калининграда. Ровно год назад Павел был госпитализирован с переломом костей лицевого скелета и перенёс операции на лице. Пик одутловатости Павла пришёлся на середину весны 2021 года, когда актёр рекламировал свой новый фильм «Девятаев». Но спустя несколько месяцев Павел пришёл в форму, о чём свидетельствуют фотографии в соцсетях.

СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность
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СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность фотографии
СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность фотографии
СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность фотографии
СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность фотографии
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