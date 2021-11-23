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«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников

23 ноября
2021 год

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23 ноября 2021
В преддверии выхода 4 части «Матрицы» в новом выпуске американского издания «Esquire» вышел большой материал о 57-летнем Киану Ривзе. Материал включает в себя фотосъёмку, графоманский очерк о встрече с актёром, написанный в худших традициях гламурной журналистики (Мы встретились в маленьком кафе на Рю-де-ля-Пе, на нём были лоферы из изумрудной каракульчи и запёкшаяся бутафорская кровь, он стряхивал пепел через плечо, как Мандельштам), впечатления об актёре его партнёров по фильму и видео в формате Q&A, в котором Киану отвечает на вопросы фанатов.

«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников

В 2018 году Вайнона Райдер вдруг вспомнила, что более 20 лет состоит в браке с Киану Ривзом - их венчание состоялось на съёмках фильма «Дракула» в 1992 году. Режиссёр Френсис Форд Коппола для пущей аутентичности пригласил реального священнослужителя, который и провёл церемонию венчания. На вопрос о том, женат ли он на Вайноне, Киану ответил положительно.

«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников

«Мы снимали всю сцену церемонии бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы женаты. Коппола говорит, что мы женаты. Так что полагаю, что мы женаты. В глазах Господа».

Актёра попросили вспомнить о сотрудничестве с ныне покойными Ривером Фениксом, Патриком Суэйзи и легендарным стендап-комиком Джорджем Карлином. Для Ривера Киану припас поцелуй, для Патрика - общие льстивые фразы, а вот про Карлина даже вспомнил историю: «Он дал мне автограф. Я не часто это делаю, но его я попросил об автографе. И я думал, что то, что он мне написал - предназначено только мне. Он написал: «Киану, иди на***». Меня это рассмешило, мне понравилось. А потом однажды я встретил ещё одного человека, которому Карлин дал автограф. Ему он написал то же самое».

«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников
фото: Алекс Уинтер, Киану Ривз и Джордж Карлин
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«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников фотографии
«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников фотографии
«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников фотографии
«Думаю, что мы с Вайноной женаты»: Киану Ривз ответил на вопросы поклонников фотографии
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