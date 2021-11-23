Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд

22 ноября в театре «Геликон-опера»
состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала «Glamour» «Женщины года», ведущими которой стали Иван Ургант
, Ольга Шелест
и виртуальный Александр Гудков
.
фото: Иван Ургант
фото: Ольга Шелест
Триумфатором вечера стала Чулпан Хаматова
, завоевавшая почётное звание «Женщина года». «Режиссёром года» стала Кира Коваленко
, чей фильм «Разжимая кулаки»
выдвинут на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А «Актрисой года» признали Ирину Старшенбаум
.
фото: Чулпан Хаматова
фото: Ирина Старшенбаум
Среди гостей вечера были Юлия Пересильд
, Маргарита Аброськина
, Юлия Паршута
, Марина Зудина
, Ингрид Олеринская
, Катерина Ковальчук
, дочь Евгения Цыганова
Полина, Варвара Шмыкова
и многие другие.
фото: Марина Зудина
фото: Елена Летучая
фото: Катерина Ковальчук
фото: Ингрид Олеринская
фото: Маргарита Аброськина
фото: Юлия Паршута
фото: Полина Цыганова
фото: Соня Присс
фото: Даня Радлов и Варвара Шмыкова
фото: Яна Рудковская фото: Юлия Пересильд
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