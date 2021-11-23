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Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд

23 ноября
2021 год

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23 ноября 2021
22 ноября в театре «Геликон-опера» состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала «Glamour» «Женщины года», ведущими которой стали Иван Ургант, Ольга Шелест и виртуальный Александр Гудков.

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Иван Ургант

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Ольга Шелест

Триумфатором вечера стала Чулпан Хаматова, завоевавшая почётное звание «Женщина года». «Режиссёром года» стала Кира Коваленко, чей фильм «Разжимая кулаки» выдвинут на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А «Актрисой года» признали Ирину Старшенбаум.

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Чулпан Хаматова

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Ирина Старшенбаум

Среди гостей вечера были Юлия Пересильд, Маргарита Аброськина, Юлия Паршута, Марина Зудина, Ингрид Олеринская, Катерина Ковальчук, дочь Евгения Цыганова Полина, Варвара Шмыкова и многие другие.

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Марина Зудина

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Елена Летучая

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Катерина Ковальчук

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Ингрид Олеринская

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Маргарита Аброськина

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Юлия Паршута

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Полина Цыганова

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Соня Присс

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Даня Радлов и Варвара Шмыкова

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Яна Рудковская

Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд
фото: Юлия Пересильд
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Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд фотографии
Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд фотографии
Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд фотографии
Женщины года: Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд фотографии
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