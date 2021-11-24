Дженнифер Лоуренс рассказала о предстоящем материнстве

10 декабря 2021 года состоится премьера сатирического фильма «Не смотрите наверх»
с Дженнифер Лоуренс
, Леонардо ДиКаприо
и Тимоти Шаламе
в главных ролях. Для Дженнифер, которая, как и многие её коллеги, исчезла с радаров с началом пандемии, это будет возвращением в публичное поле. В интервью журналу «Vanity Fair»
актриса призналась, что очень волнуется, ведь, ко всему прочему, она ждёт ребёнка.
«Я так нервничаю. Я не общалась с миром целую вечность. И вернуться теперь, когда в моей жизни прибавились все эти новые «аксессуары», которые, разумеется, я хочу защитить…Нервничаю»
.
С 2011 по 2019 годы Лоуренс снималась минимум в трёх проектах ежегодно и была одной из самых высокооплачиваемых актрис, однако последние работы с её участием либо плохо окупились, либо вызвали шквал критики. Эти неудачи Дженнифер объясняет тем, что не выкладывалась на все сто процентов и вообще надоела всем вокруг, включая саму себя. «Думаю, что я уже всем порядком надоела. Да я и сама от себя устала. Я достигла того момента, когда я уже не могла ничего делать как следует. Даже когда это касалось прохода по красной дорожке. Думаю, что большую часть жизни я была настроена на то, чтобы угождать людям. Работа заставила меня почувствовать, будто никто не сможет быть мною недоволен. Ну я же согласилась, будем снимать. Никто не обижен. А потом я почувствовала, что достигла той точки, в которой людям претило само мой существование. Вот это ощущение и вытряхнуло из меня мысль о том, что работа и карьера могут принести мир моей душе»
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Дженнифер поняла, что прячется на съёмочной площадке от реального мира и уже не может ответить себе на вопрос, зачем она работает и снимается. Тогда она поставила карьеру на паузу, позволила себе высыпаться и встречаться со старыми друзьями.
Актриса призналась, что всегда хотела быть матерью. Когда она впервые переехала в Лос-Анджелес в 15-летнем возрасте, в свободное от кастингов время она подрабатывала нянькой для 9-месячного девочки. Когда ей наконец досталась роль в ситкоме, она была опустошена тем, что не услышит первые слова своей подопечной. Однако обсуждать свою беременность и свои эмоции по поводу предстоящего материнства актриса не хочет, инстинктивно оберегая эту сферу своей жизни от постороннего вмешательства.
«Если бы я была на званом ужине и кто-нибудь заметил бы: «О Господи, ты ожидаешь ребёночка!», я бы не стала реагировать в духе: «Боже, нет, я не могу говорить об этом. Отойди от меня, ты, псих!» Но инстинктивно я хочу защищать ребёнка, как могу. И я совершенно не хочу, чтобы кто-либо думал, что он причастен к жизни моего ребёнка. И мне кажется, что начинать надо сразу, отказываясь посвящать людей в эту сферу»
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Также Дженнифер призналась, что чрезмерная популярность инвестировала в её тревожность, и с момента выхода «Голодных игр»
актриса не расставалась с телохранителем.
«Поэтому когда я начала встречаться с моим мужем, мне было так неловко тащить с собой на свидание своего телохранителя. Ну это ж чудовищно. Я решила пойти одна, из-за чего очень сильно нервничала на первых порах. Но потом всё устаканилось. Я поняла, что уединение тебе обеспечивает…Ой, даже не знаю, насколько вообще безопасно говорить об этом. В общем, безопасность со мной всегда. Круглосуточно. И пистолет!»
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