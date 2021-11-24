«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации

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А также призналась, что у неё есть пистолет

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23 ноября

СМИ: Павел Прилучный рассказал о болезни, из-за которой изменилась его внешность

Правда, не совсем понятно, кому и когда он это рассказал