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«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации

24 ноября
2021 год

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24 ноября 2021
Сегодня Мария Шукшина ответила на открытое письмо одиннадцати врачей, которые предложили противникам вакцинации посетить красные зоны больниц и реанимации, чтобы увидеть пациентов с тяжёлыми формами заболевания коронавирусом. Среди тех, к кому в письме врачи обратились лично, были актёры Егор Бероев, Оскар Кучера и Мария Шукшина. Не заставив себя ждать, актриса написала объёмный пост в Инстаграме, на который Егор Бероев ответил «абсолютным согласием».

«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации

«Уважаемые врачи! А я со своей стороны, приглашаю вас в зелёную зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний – не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о красной зоне речи не было», – начала своё обращение Шукшина.

Отбиваясь от ярлыка «антиваксер», актриса отметила, что она выступает против «участия в эксперименте неисследованной вакцины», а не «процесса вакцинации» в целом: «И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всём желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи. А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения (31 августа 2021)», – написала Мария.

«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации

Чтобы «здоровые не жили по правилам больных», Шукшина предложила написать письмо Президенту и прекратить «вакханалию в СМИ».

«Предлагаю всем вместе написать письмо Президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах. Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!», – написала Мария.
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«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации фотографии
«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации фотографии
«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации фотографии
«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации фотографии
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