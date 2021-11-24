Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых

Фильм по сценарию актёра Михаила Ефремова
, отбывающего наказание в колонии за ДТП в центре Москвы
, получил приз всероссийского конкурса среди осуждённых. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza
.
Фильм «Евангелие от Фёдора» по сценарию осуждённых Михаила Ефремова и Михаила Зеленского
получил приз за лучший монтаж в рамках конкурса «Преступление и наказание», посвящённого 200-летию Достоевского. Конкурсанты не снимали и не монтировали фильм сами – в этом им помогло руководство колонии. Кроме того, в фильме приняли участие другие заключённые и даже работки ИК-4 в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание. А вот роль Сони Мармеладовой исполнила его дочь Вера
, приславшая видео со своим участием по почте. По сообщению пресс-службы колонии
, за победу в конкурсе Михаил Ефремов и Михаил Зеленский были поощрены администрацией и получили памятные подарки.
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