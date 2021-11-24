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Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых

24 ноября
2021 год

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24 ноября 2021
Фильм по сценарию актёра Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за ДТП в центре Москвы, получил приз всероссийского конкурса среди осуждённых. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых

Фильм «Евангелие от Фёдора» по сценарию осуждённых Михаила Ефремова и Михаила Зеленского получил приз за лучший монтаж в рамках конкурса «Преступление и наказание», посвящённого 200-летию Достоевского. Конкурсанты не снимали и не монтировали фильм сами – в этом им помогло руководство колонии. Кроме того, в фильме приняли участие другие заключённые и даже работки ИК-4 в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание. А вот роль Сони Мармеладовой исполнила его дочь Вера, приславшая видео со своим участием по почте. По сообщению пресс-службы колонии, за победу в конкурсе Михаил Ефремов и Михаил Зеленский были поощрены администрацией и получили памятные подарки.
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Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых фотографии
Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых фотографии
Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых фотографии
Михаил Ефремов выиграл приз на конкурсе видеороликов заключённых фотографии
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