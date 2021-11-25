Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»

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Актёр написал сценарий к фильму по роману Достоевского «Преступление и наказание»

«Мы против участия в эксперименте»: Мария Шукшина высказалась о принудительной вакцинации

24 ноября

Дженнифер Лоуренс рассказала о предстоящем материнстве

А также призналась, что у неё есть пистолет