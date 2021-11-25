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Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»

25 ноября
2021 год

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25 ноября 2021
Вчера в Four Seasons Hotel Moscow состоялась церемония вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звёзды». В номинации «Главный герой. Кино» награду получил Константин Хабенский за роль в фильме Анны Меликян «Трое», в номинации «Главный герой. Театр» приз получила Рената Литвинова, а в номинации «Новые лица экрана» победу одержала Анастасия Уколова. Кроме того, актёр из сериала «Чики» Сергей Гилёв стал обладателем награды в номинации «Прорыв года». Екатерина Варнава получила награду за участие в шоу «Абсолютно нага» в театре Crave, а Александр Петров забрал приз зрительских симпатий. Возлюбленным Ирине Горбачёвой и Антону Савлепову досталась победа в номинации «Пара года».

На торжественный вечер пришли Фёдор Бондарчук, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Ирина Горбачёва, Константин Хабенский, Александр Петров и Стася Милославская, Марина Александрова, Дарья Мороз, Марина Зудина и Павел Табаков, Екатерина Шпица и многие-многие другие.

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Ирина Горбачёва

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Игорь Верник и Фёдор Бондарчук

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Александр Петров и Стася Милославская

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Агата Муцениеце

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Марина Александрова

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Павел Прилучный

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Лолита Милявская

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Катерина Шпица

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Ёлка

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Дарья Мороз

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Светлана Иванова

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Марина Зудина и Павел Табаков

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Ян Гэ

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Даня Радлов и Варвара Шмыкова

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Алексей Чадов

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Константин Хабенский

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Ольга Сутулова

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Юлия Хлынина

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Кристина Орбакайте

Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»
фото: Сабина Ахмедова
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фотографии >>
Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды» фотографии
Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды» фотографии
Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды» фотографии
Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды» фотографии
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