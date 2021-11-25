Ирина Горбачёва, Фёдор Бондарчук и Павел Прилучный на премии OK! Awards «Больше чем звёзды»

Вчера в Four Seasons Hotel Moscow состоялась церемония вручения ежегодной премии OK! Awards «Больше чем звёзды». В номинации «Главный герой. Кино» награду получил Константин Хабенский
за роль в фильме Анны Меликян «Трое»
, в номинации «Главный герой. Театр» приз получила Рената Литвинова
, а в номинации «Новые лица экрана» победу одержала Анастасия Уколова
. Кроме того, актёр из сериала «Чики» Сергей Гилёв
стал обладателем награды в номинации «Прорыв года». Екатерина Варнава
получила награду за участие в шоу «Абсолютно нага» в театре Crave, а Александр Петров
забрал приз зрительских симпатий. Возлюбленным Ирине Горбачёвой
и Антону Савлепову
досталась победа в номинации «Пара года».
На торжественный вечер пришли Фёдор Бондарчук
, Павел Прилучный
, Агата Муцениеце
, Ирина Горбачёва
, Константин Хабенский
, Александр Петров
и Стася Милославская
, Марина Александрова
, Дарья Мороз
, Марина Зудина
и Павел Табаков
, Екатерина Шпица
и многие-многие другие.
фото: Ирина Горбачёва
фото: Игорь Верник и Фёдор Бондарчук
фото: Александр Петров и Стася Милославская
фото: Агата Муцениеце
фото: Марина Александрова
фото: Павел Прилучный
фото: Лолита Милявская
фото: Катерина Шпица
фото: Ёлка
фото: Дарья Мороз
фото: Светлана Иванова
фото: Марина Зудина и Павел Табаков
фото: Ян Гэ
фото: Даня Радлов и Варвара Шмыкова
фото: Алексей Чадов
фото: Константин Хабенский
фото: Ольга Сутулова
фото: Юлия Хлынина
фото: Кристина Орбакайте фото: Сабина Ахмедова
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