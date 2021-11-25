Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками

Том Фелтон
, известный по роли Драко Малфоя в кинофраншизе о Гарри Поттере, приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, чтобы встретиться с поклонниками. Об этом сообщает ТАСС
.
Фелтон посетит оба дня фестиваля – 18 и 19 декабря. Актёр выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также проведёт автограф- и фотосессию. Организатор Татьяна Селивёрстова
отметила, что это первый случай встречи российских фанатов с актёром мирового масштаба на площадке комикс-фестиваля.
«Мы очень рады прервать пандемийный застой и дать людям возможность встретиться с их любимыми знаменитостями в условиях абсолютной безопасности. Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома «Гарри Поттер»
, – рассказал продюсер фестиваля и главный редактор комикс-издательства Bubble Роман Котков
.
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