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Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками

25 ноября
2021 год

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25 ноября 2021
Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в кинофраншизе о Гарри Поттере, приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, чтобы встретиться с поклонниками. Об этом сообщает ТАСС.

Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками

Фелтон посетит оба дня фестиваля – 18 и 19 декабря. Актёр выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также проведёт автограф- и фотосессию. Организатор Татьяна Селивёрстова отметила, что это первый случай встречи российских фанатов с актёром мирового масштаба на площадке комикс-фестиваля.

«Мы очень рады прервать пандемийный застой и дать людям возможность встретиться с их любимыми знаменитостями в условиях абсолютной безопасности. Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома «Гарри Поттер», – рассказал продюсер фестиваля и главный редактор комикс-издательства Bubble Роман Котков.
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Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками фотографии
Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками фотографии
Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками фотографии
Том Фелтон приедет в Москву на встречу с поклонниками фотографии
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