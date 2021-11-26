«Каждый момент нужно использовать с любовью»: Карина Андоленко о везении, мужчинах и китайской астрологии

Карина Андоленко
, одна из самых востребованных российских актрис, стала героиней интервью
, в котором рассказала об идеальном мужчине, фортуне и своих жизненных ориентирах.
Как оказалось, актёрская карьера Карины началась с чистого везения. Во время одного из студенческих капустников начинающую актрису заметил кастинг-директор и через три года пригласил на пробы к Егору Кончаловскому
. Образы хорошей девочки преследуют Андоленко от картины к картине, и, как она признаётся, это не случайно – в потоке информационного шума ей и правда хочется «светлого и вдохновенного»
на экране и в жизни.
«Образ хорошей, положительной девочки — это одна история, а спонтанность... Способна ли я на какой-то смелый шаг? Конечно, да, иначе я не переехала бы жить в Москву одна в 17 лет. Но у меня нет потребности в дополнительном кортизоле или адреналине. Я не из тех людей, кто будет испытывать судьбу. Я дружу со своим организмом. Зачем себя насиловать, если мне страшно или не хочется этого? Поэтому прыжки с парашютом — нет, точно не про меня. Я не люблю фильмы ужасов, они мне не интересны. Знаете, когда через тебя проходит много очень информации, разных сценариев, героев, то в какой-то момент тебе хочется одного — светлого и вдохновенного. Есть такая старая притча про то, что каждый делится тем, что есть внутри»
, – рассказала Карина.
Правда, стереотип о том, что «хорошие» девочки влюбляются в «плохих» мальчиков, Андоленко разрушает – с такими парнями ей часто бывает некомфортно.
«Мне должно быть с человеком интересно и комфортно. А с плохими мальчиками редко бывает комфортно. Для меня очень важны в мужчине честность, уважение, забота, поддержка, у нас должны совпадать ценности, что очень важно, — к жизни, к людям. Лёгкость и чувство юмора обязательно, мудрость, образованность, начитанность. Можно долго перечислять. Потому что я влюбляюсь в интеллектуальность человека»
, – поделилась актриса.
В следующем году Карине исполнится 35 лет, однако, по словам актрисы, времени думать о возрасте у неё нет. Карина предпочитает наслаждаться моментом и проживать его здесь и сейчас. Актриса нередко обращается к своей маме-астрологу, чтобы составить план на год и получить подсказки на будущее.
«Каждый момент нужно использовать с любовью, чтобы не упустить свою жизнь. Мама может составить план на год: на что нужно обратить внимание, на какие аспекты, как и что в этом году развить в себе, что добавить, где быть осторожным. Какие-то такие рекомендации. Но китайская астрология, которой занимается мама, не акцентируется именно на юбилеях, потому что она про то, что каждый день и каждый год важен для нашего опыта, развития, и он даётся не просто так. Мама мне и какие-то подсказки даёт, можно рассчитать, в какие дни лучше лететь самолётом, на каких рейсах и так далее. Мама мне несколько раз очень помогла с помощью астрологии, предупредив о чем-то серьёзном. И я видела подтверждение её словам много раз, поэтому, конечно, прислушиваюсь с большим уважением и могу сказать по собственному опыту, что это работает»
, – заключила Карина.
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