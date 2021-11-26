Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта»

В центре истории – два подопечных фонда – Соня и Егор, которые в больничных коридорах онкологического Центра им. Д. Рогачёва сталкиваются с первой влюблённостью. Они смотрят на фотографии с далекими от них пейзажами, мечтая оказаться там, пока в реальности вынуждены бродить по больничным коридорам. Но это не мешает ребятам быть счастливыми здесь и сейчас рядом друг с другом.
фото: Кадр со съёмок
фото: Кадр из клипа
«Это не просто музыкальное видео, отчасти это ода ребятам, проходящим непростой жизненный путь. Воспевание их красоты, как внутренней, так и внешней. Поиск вдохновения, свобода любить и быть счастливым — этому посвящён «Запах Эвкалипта», – приводит слова Риналя РБК.
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