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Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта»

26 ноября
2021 год

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26 ноября 2021
Риналь Мухаметов, известный по роли пришельца Хэкона в фильмах Фёдора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение», выпустил сольный альбом «Силуэт» и клип на песню «Запах эвкалипта». Ролик снят в поддержку фонда «Подари жизнь», попечителем которого является Риналь.

В центре истории – два подопечных фонда – Соня и Егор, которые в больничных коридорах онкологического Центра им. Д. Рогачёва сталкиваются с первой влюблённостью. Они смотрят на фотографии с далекими от них пейзажами, мечтая оказаться там, пока в реальности вынуждены бродить по больничным коридорам. Но это не мешает ребятам быть счастливыми здесь и сейчас рядом друг с другом.

Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта»
фото: Кадр со съёмок

Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта»
фото: Кадр из клипа

«Это не просто музыкальное видео, отчасти это ода ребятам, проходящим непростой жизненный путь. Воспевание их красоты, как внутренней, так и внешней. Поиск вдохновения, свобода любить и быть счастливым — этому посвящён «Запах Эвкалипта», – приводит слова Риналя РБК.

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Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта» фотографии
Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта» фотографии
Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта» фотографии
Риналь Мухаметов выпустил сольный альбом и клип на песню «Запах эвкалипта» фотографии
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