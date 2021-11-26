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Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера»

26 ноября
2021 год

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26 ноября 2021
4 ноября фильму «Гарри Поттер и философский камень» – первому из семи фильмов о юном волшебнике, исполнилось двадцать лет. За эти годы кинофраншиза, основанная на романе британской писательницы Джоан Роулинг, завоевала внимание миллионов зрителей, вырастила самых преданных фанатов и обзавелась любителями пересмотреть «Гарри Поттера» во время новогодних каникул. Вокруг фильмов и книг о Мальчике-который-выжил выстроена целая вселенная из сайд-проектов, фанатских комиксов и фанфиков, а также вполне реальных сборищ и костюмированных представлений. Поклонники по всему миру росли вместе с главными героями «поттерианы» – Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом: на момент съёмок первой картины Дэниэлу и Эмме было по 11 лет, а Руперту – 12. Как изменилась жизнь актёров после завершения «Гарри Поттера» и чем сейчас заняты артисты, рассказывает Кино-Театр.Ру.

Дэниэл Рэдклифф – Гарри Поттер

Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера»


По подсчётам издания Looper за двадцать лет съёмок во франшизе Дэниэл Рэдклифф заработал около 99 млн долларов. Казалось бы, куда ещё больше. Однако по информации издания, это только часть доходов Рэдклиффа: за театральные постановки и параллельные проекты франшизы он в общей сложности получил около 112 млн долларов, став одним из самых высокооплачиваемых актёров Великобритании. У Рэдклиффа даже есть памятник: в 2020 году в центре Лондона, недалеко от кинотеатра, в котором состоялась премьера первого фильма о Гарри Поттере, установили маленькую бронзовую фигурку мальчика, играющего в квиддич. Чтобы не стать заложником своего персонажа, Рэдклифф начал «ходить налево» во время съёмок шестой части «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Так, в 2008 году он оказался на сцене Бродвейского театра в спектакле «Equus» абсолютно нагим с конём под руку. Что интересно – психиатра, безуспешно пытающегося помочь парню справиться с сексуальной и религиозной одержимостью, в спектакле сыграл Ричард Гриффитс – злобный дядя Гарри Поттера в «поттериане». И понеслось. Съёмки Рэдклиффа в готическом триллере «Женщина в чёрном» и экранизации романа Булгакова «Записки юного врача», роль живого трупа в фильме «Человек – швейцарский нож» и скинхеда в «Абсолютной власти». И это далеко не полный список безумных ролей – пожалуй, сыграть более узнаваемого персонажа, чем Гарри Поттер, сложно, но Рэдклиффу удалось доказать, что играть комедийных персонажей он тоже может.

Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера»


Два года назад Дэниэл дал большое интервью и рассказал о своём юношеском алкоголизме – оказалось, во время съёмок «Гарри Поттера» он не смог выдержать повышенного внимания к своей персоне и начал «пить со страшной силой». Однажды его даже приняли за бездомного и дали денег на кофе. К счастью, актёр не скучает по тем временам и благодарит родителей за то, что они помогли ему бросить пить. На личном фронте Рэдклиффа – без перемен. Уже почти 9 лет он встречается с американской актрисой Эрин Дарк, с которой познакомился в 2012 году на съёмках фильма «Убей своих любимых». В следующем году на экраны выйдет «Затерянный город Д» с участием Рэдклиффа, Ченнинга Татума и Сандры Буллок, а вообще в творческих планах бывшего волшебника снимать фильмы по собственным сценариям, и, видимо, скромно приумножать свои миллионы.

Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер

Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера»

Эмма Уотсон получила роль дотошной всезнайки после того, как руководитель её школьного драмкружка предложил попробоваться на роль Гермионы Грейнджер. А уже к завершению франшизы в 2017-м году Forbes признал Эмму самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. К слову, Уотсон в чём-то оказалась похожей на свою героиню и помимо развития актёрской карьеры умудрилась отучиться в Брауновском университете на бакалавра английской литературы. Своей невероятной тягой к знаниям актриса принесла кучу проблем студии Universal из-за необходимости подстраивать график съёмок под расписание лекций и семинаров. Видимо, Эмма знала, что делала. В 2014 году она добровольно взяла на себя обязанности посла доброй воли ООН-Женщины и, помимо съёмок в крупных картинах вроде «Красавица и чудовище», «Ной» Даррена Аронофски, «Элитное общество» Софии Копполы и «Маленькие женщины» Греты Гервиг, вполне основательно занялась активизмом, борьбой против расизма, а также продвижением феминистских и ЛГБТ-инициатив . Актриса выступала в поддержку однополых союзов, критиковала Джоан Роулинг за трансфобные высказывания (кстати, и Рэдклифф с Рупертом тоже) и даже засветилась на Марше против Трампа. Однако личная жизнь Эммы складывалась не столь успешно. Да и афишировать отношения актриса не стремится. Накануне своего 30-летия Уотсон рассказала в интервью, что вполне «счастлива в своём одиночестве», и успокаивающе назвала свой статус «партнёрскими отношениями с самой собой». Через год в СМИ появилась новость о том, что возлюбленным Эммы оказался бывший «продавец» марихуаны Лео Александр Робинтон, и с тех пор о личной жизни актрисы никто не слышал.

Руперт Гринт – Рон Уизли

Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера»

Из неразлучной троицы Руперту Гринту повезло меньше всех – к окончанию франшизы он не успел стать самым высокооплачиваемым актёром, да и фундаментального образования не получил. Возможно, уже во время съёмок «Гарри Поттера» Руперт чувствовал свою слегка проигрышную позицию и нарастающую тревогу, а потому раньше коллег отправился пополнять актёрское резюме. В 2006 году Гринт снялся в фильме «Уроки вождения» вместе со своей экранной мамой по «Гарри Поттеру» Джули Уолтерс, потом сыграл главную роль в «Вишневой бомбе» и попал в фильм «Опасная иллюзия». Последний раз на большом экране зрители могли увидеть Руперта в 2015 году в фильме «Лунная афера», но, в отличие от его друзей по «поттериане», его нередко можно встретить и в сериалах – например, «Большой куш», «Дом с прислугой», «Убийства по алфавиту» и «Городские легенды». Два года назад в интервью Руперт рассказал, что во время съёмок «Гарри Поттера» он «потерял самого себя» – в то время актёр перестал общаться со многими школьными друзьями и жить «простой жизнью». Зато сейчас у Руперта вполне обычная жизнь: он растит дочь от Джорджии Грум, играет в сериалах и вкладывает деньги в недвижимость.

Джоан Роулинг – автор серии книг о Гарри Поттере

Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера»


В 2007 году литературная история о Гарри Поттере завершилась финальным томом «Гарри Поттер и дары смерти», но работа Джоан Роулинг на этом не закончилась – писательница сама утверждала сценарии фильмов и даже продюсировала последние две части кинофраншизы. С тех пор Роулинг неоднократно возвращалась в своих литературных фантазиях к героям «поттерианы», создавая приквелы (серия фильмов «Фантастические твари»), сиквелы (пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя») и прочие спин-оффы сюжета. Помимо этого, Джоан написала серию книг об одноногом детективе Корморане Страйке, а год назад попала в большой скандал. Писательницу обвинили в трансфобных высказываниях, из-за которых, по слухам, Джоан не появится в юбилейном спецэпизоде про «Гарри Поттера». Остается надеяться, что на волне популярности культуры отмены обеспокоенная общественность не пойдет дальше и не отправит в топку все семь томов Роулинг о Мальчике-который-выжил.

Последние дни съёмок

Все истории когда-нибудь заканчиваются. Пожалуй, только бездушные не плакали на съёмочной площадке в последние дни проекта. Объятия, слёзы, признания в любви – посмотрим, как это было.

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Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера» фотографии
Встреча выпускников Хогвартса: Как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера» фотографии
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