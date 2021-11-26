Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках»

26 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
26 ноября 2021
В канун Нового года россиян ждёт 8 фильм кинофраншизы «Ёлки», участие в котором приняли (помимо привычных уже Урганта, Богданова и Светлакова) Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках»

Для покорившей прошедшим летом театральную сцену Бузовой это уже не первая роль в кино - в сериале «Бедные люди», например, Ольга очень убедительно сыграла саму себя. В Ёлках экс-резидентке Дома-2 снова досталась эта роль: по сюжету новеллы, Ольга прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. Повинуясь принципу «Всегда говори да», Ольга потратила не дольше секунды, принимая решение об участии в съёмках «Ёлок».

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках»

«Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой «Ёлок» самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, ёлка и новогоднее настроение, которое, уверена, обязательно передастся зрителям фильма».

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках»

А вот мастодонту российской эстрады Филиппу Киркорову досталась роль сотрудника ЧОПа, невероятно похожего на Филиппа Киркорова. Кроме того, Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию «Раненый».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sergey Tsvetkov   26.11.2021 - 23:42
Киркоров, наконец, нашел работу, на которой можно не просто безнаказанно бить женщин, но еще и зарплату за это получать? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Чудесный грузин»: Сталин и Оленька
персоны
Антон БогдановОльга БузоваФилипп КиркоровСергей СветлаковИван Ургант
фильмы
Бедные людиЁлки-8

фотографии >>
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках» фотографии
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках» фотографии
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках» фотографии
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Кузнецов
23 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Кузнецов.
Нина Русланова
21 ноября ушла из жизни актриса Нина Русланова.

День рождения >>

Валерий Баринов
Наталья Бузько
Анна Дубровская
Нина Маслова
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Клавдия Хабарова
Иржи Вала
Брюс Ли
Ежи Пихельский
Лаура дель Соль
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Мертвец
вестерн, драма, приключения, фэнтези
Германия, США, Япония, 1995
Купе номер шесть
мелодрама, роуд-муви
Германия, Россия, Финляндия, Эстония, 2021
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, мистика, научная фантастика, фильм ужасов
Германия, Канада, США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Грэйс и Джо. История любви
мелодрама
США, 2018
Медвежонок Бамси и дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, Дания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram