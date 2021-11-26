Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмых «Ёлках»

В канун Нового года россиян ждёт 8 фильм кинофраншизы «Ёлки»
, участие в котором приняли (помимо привычных уже Урганта
, Богданова
и Светлакова
) Ольга Бузова
и Филипп Киркоров
.
Для покорившей прошедшим летом театральную сцену
Бузовой это уже не первая роль в кино - в сериале «Бедные люди»
, например, Ольга очень убедительно сыграла саму себя. В Ёлках экс-резидентке Дома-2 снова досталась эта роль: по сюжету новеллы, Ольга прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. Повинуясь принципу «Всегда говори да», Ольга потратила не дольше секунды, принимая решение об участии в съёмках «Ёлок».
«Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой «Ёлок» самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, ёлка и новогоднее настроение, которое, уверена, обязательно передастся зрителям фильма»
.
А вот мастодонту российской эстрады Филиппу Киркорову досталась роль сотрудника ЧОПа, невероятно похожего на Филиппа Киркорова. Кроме того, Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию «Раненый».
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