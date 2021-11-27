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Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте

27 ноября
2021 год

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27 ноября 2021
С первой декады ноября актёрский состав криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Gucci» кочует с премьеры на премьеру, по дороге становясь всё наряднее и наряднее. После премьеры в Лондоне Леди Гага в одиночку отправилась представлять фильм в Милане, а 16 ноября воссоединилась с коллегами на премьере в Нью-Йорке. Где достойную конкуренцию её галантерейным экспериментам составили позолоченные черевички Джареда Лето и глубокое декольте Сальмы Хайек.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Леди Гага на премьере в Милане

На нью-йоркской премьере были замечены Аль Пачино и Брук Шилдс, а Джаред Лето появился в компании мамы.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Джаред Лето с мамой

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Аль Пачино, Леди Гага и Джаред Лето

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Сальма Хайек

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Брук Шилдс

Через 2 дня на премьере фильма в Лос-Анджелесе серебренные пайетки Гаги спорили со стразами на прозрачных перчатка Джареда. Битву наблюдали Жюли Дельпи и бывшая участница «Spice girls» Мелани Си.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Леди Гага

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Джаред Лето

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Мелани Си

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Лесли-Энн Брандт

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Жюли Дельпи

В этот же вечер в голливудском отеле Beverly Hilton на ежегодной премии Annual American Cinematheque Award Скарлетт Йоханссон получала награду за свои карьерные достижения. Скарлетт, которая совсем недавно второй раз стала мамой, пришла на церемонию с мужем Колином Жостом. Также на церемонии присутствовали Эбби Корниш, Джейми Ли Кёртис и Джереми Реннер.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Эбби Корниш

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Джейми Ли Кёртис

Ну что мы всё о Лос-Анджелесе да Голливуде? 23 ноября в московском ресторане «Бибирево» состоялась закрытая премьера нового проекта на СТС «Русский ниндзя», на котором можно было встретить Кристину Асмус с сестрой Кариной, Ольгу Кабо и сестёр Кашириных.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Кристина Асмус с сестрой

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Анджелика Каширина

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Кристина Каширина

В этот же вечер Эвелина Блёданс, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко отвели детей на премьеру анимационного фильма «Энканто».

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Филипп Киркоров с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Эвелина Блёданс с сыном Семёном и гостем премьеры

Но на этом московские увеселения, назначенные на 23 ноября, не закончились. В музее современного искусства «Гараж» состоялся гала-съезд попечителей фонда музея. Среди гостей мероприятия: Рената Литвинова, Александр Гудков и Ингеборга Дапкунайте.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Александр Гудков

А 26 ноября в театре «Современник» состоялся концерт благотворительного фонда «Подари жизнь», на котором можно было увидеть соосновательницу фонда Чулпан Хаматову, Ирину Старшенбаум, Максима Матвеева и Риналя Мухаметова, который недавно выпустил первый сольник и выступил на сцене наряду с Дианой Арбениной, Манижей и другими исполнителями.

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Риналь Мухаметов и Чулпан Хаматова

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Максим Матвеев

Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте
фото: Ирина Старшенбаум
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Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте фотографии
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