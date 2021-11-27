Блеск и нищета красных дорожек: Риналь Мухаметов, Леди Гага и Ингеборга Дапкунайте

С первой декады ноября актёрский состав криминальной драмы Ридли Скотта«Дом Gucci» кочует с премьеры на премьеру, по дороге становясь всё наряднее и наряднее. После премьеры в ЛондонеЛеди Гага в одиночку отправилась представлять фильм в Милане, а 16 ноября воссоединилась с коллегами на премьере в Нью-Йорке. Где достойную конкуренцию её галантерейным экспериментам составили позолоченные черевички Джареда Лето и глубокое декольте Сальмы Хайек.
фото: Леди Гага на премьере в Милане
На нью-йоркской премьере были замечены Аль Пачино и Брук Шилдс, а Джаред Лето появился в компании мамы.
фото: Джаред Лето с мамой
фото: Аль Пачино, Леди Гага и Джаред Лето
фото: Сальма Хайек
фото: Брук Шилдс
Через 2 дня на премьере фильма в Лос-Анджелесе серебренные пайетки Гаги спорили со стразами на прозрачных перчатка Джареда. Битву наблюдали Жюли Дельпи и бывшая участница «Spice girls» Мелани Си.
Ну что мы всё о Лос-Анджелесе да Голливуде? 23 ноября в московском ресторане «Бибирево» состоялась закрытая премьера нового проекта на СТС «Русский ниндзя», на котором можно было встретить Кристину Асмус с сестрой Кариной, Ольгу Кабо и сестёрКашириных.
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