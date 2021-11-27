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«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта

27 ноября
2021 год

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27 ноября 2021
На днях 43-летняя актриса и режиссёр Наталья Кудряшова обратилась к киносообществу с просьбой о юридической и финансовой помощи. В своём посте на Фейсбуке актриса обвинила продюсера Андрея Савельева в несоблюдении рабочих договоренностей и присвоении прав на её фильм о святой Ксении Петербургской. А также косвенно обвинила его в растрате средств Минкульта.

«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта

Получившая в 2018 году «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за роль в фильме «Человек, который удивил всех», Наталья ещё в 2015 году дебютировала в режиссуре с фильмом «Пионеры - герои». Её новая режиссёрская работа «Герда», отмеченная призом на фестивале в Локарно, недавно появилась в онлайн-кинотеатре Start. Однако работа над проектом о Ксении Петербургской за два года так и не приблизилась к завершению - по причине подозрительной инертности продюсера фильма Андрея Савельева. Теперь актриса может потерять права на проект и на написанный ею же сценарий.

«Пришло время называть вещи своими именами, потому что отступать некуда, и впереди стена. 2 года назад Министерство культуры, за что огромное спасибо людям, которые поверили в проект, поддержало мой фильм «Ксения» про Ксению Петербургскую. Продюсером проекта выступил Андрей Савельев и кинокомпания «Сага». 2 года мытарств, слез, нервов, крови, уговоров с моей стороны с просьбой запустить проект, 2 года надежды, 2 года жизни. Если пропустить лирику и отчаяние, в котором я пребываю, то положение дел на сегодня таково. За 2 года не сделано ничего. Допфинансирование на проект не найдено. Проект не был запущен, 1,5 месяца после моих угроз и просьб на проекте работал кастинг-директор и художник-постановщик, которым до сих пор не заплатили деньги. В феврале фильм должен быть сдан в министерство. Денег на его производство и на оплату штрафов за просрочку у кинокомпании «Сага» и у Андрея Савельева нет. На фильм получено одобрение РПЦ. Но фильм не запускается. О какой помощи я прошу. 1. Юридическая. Права на сценарий принадлежат «Саге», а Савельев отказывается мне их вернуть. Я не готова похоронить свой сценарий. 2. Продюсерская, если кто-то готов взять, отнять проект у «Саги». Знаю, что прецеденты передачи проектов в другие руки были. Субподряд, что-то ещё, я, к сожалению, не знаю нюансов. Мне не нужно сочувствие. Мне нужна ПОМОЩЬ. Я готова предоставить развёрнутую информацию тем, кто сможет и захочет помочь мне и хорошему проекту».

«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта
фото: Андрей Савельев

В интервью изданию The Blueprint Кудряшова разъяснила детали обмана, жертвой которого она стала. Фильм под рабочим названием «Ксения» повествует о святой юродивой Ксении Петербургской, жившей во второй половине 18 века на улицах Петербурга под именем Андрей Федорович - в честь покойного мужа, после смерти которого она и отказалась от обеспеченной жизни и собственного имени.
Наталья отметила, что и не думала посягать на каноническое житие святого: «Я не собиралась снимать кино о чудесах, святости и юродстве. В сценарии я рассказываю о первых месяцах жизни Ксении после смерти мужа. О Петербургской стороне, которая была страшным местом - 35 питейных заведений, бесконечное количество изнасилований. Надо понимать, что всё это основано на документах, которые я изучала в течение нескольких лет».

Однако какой бы «личной» эта история не была, после скандала вокруг фильма «Матильда» сценарии к фильмам на религиозную тематику теперь принято утверждать у нового органа цензуры - Русской Православной Церкви. «Перед тем как подавать проект на питчинг в Минкульт, меня отправили на разговор к отцу Александру Волкову, который тогда был правой рукой патриарха[...] Отцу Александру сценарий очень понравился, и мы в том числе обсудили книгу «Несвятые святые» и важность рассказа о канонизированных святых как о людях. На той встрече он сказал мне, что я могу считать, что у фильма есть одобрение РПЦ. Это было даже написано в презентации проекта перед Минкультом. Таким образом РПЦ кивнуло Минкульту - да, этот проект можно запускать. Без этого ничего бы, конечно, не было. Я и так захожу на табуированную территорию».

«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта

Перед питчингом Минкульта Кудряшова подписала два договора с Савельевым, которые фактически лишают её прав на проект. Договоры надо было подписывать срочно, поэтому Кудряшова, памятуя о том, с какими режиссёрами работал Савельев, поверила ему на слово, когда он пообещал перезаключить контракты. Однако этого не произошло. Не произошло и съёмочного процесса, несмотря на финансирование Минкульта.
«После того как Минкульт выделил 30 миллионов рублей на проект, Савельев обязался найти дополнительные средства. Однако дело не двигалось с мёртвой точки. Тем временем позвонили из Минкульта и сказали, что фильм должен быть сдан к февралю. Всё это время я разговаривала с Савельевым и пыталась выяснить, что происходит, предлагала вернуть деньги в Минкульт. Он пропадал на месяцы, не подходил к телефону. Мне говорили, что, скорее всего, денег уже нет».

23 ноября Наталье позвонили из Минкульта и сообщили, что от Савельева пришло уведомление о приостановке съёмочного процесса фильма «Ксения» из-за отсутствия благословения от РПЦ. Для Кудряшовой эта ложь стала последней каплей, и она забила тревогу в надежде вернуть себе права на фильм.
«Такие прецеденты в нашем кино, к сожалению, существуют. Но обычно это происходит с людьми на другом этапе карьеры. Я не дебютант - после кинофестиваля в Берлине, Локарно, Венеции. Сейчас просто вернуть себе сценарий - это для меня поражение. Я не хочу дать этому фильму погибнуть. В идеале необходимо, чтобы какой-то мейджор (крупная продюсерская компания - пер. с англ.) выкупил права у Савельева, но для начала надо организовать общественное давление на него. Чем я, собственно, сейчас и занимаюсь».
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«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта фотографии
«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта фотографии
«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта фотографии
«Скорее всего, денег уже нет»: Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в растрате денег Минкульта фотографии
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