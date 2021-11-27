«Их аудитория неплатёжеспособная»: Елена Лядова о привлечении блогеров в киноиндустрию

18 ноября на видеосервисе Premier
стартовала криминальная комедия «Вне себя»
о галлюцинирующем аферисте, который не может вспомнить, куда припрятал крупную сумму денег. По случаю премьеры сыгравшая одну из галлюцинаций главного героя Елена Лядова
дала интервью изданию «Peopletalk»
, в котором поделилась своим мнением о переменах в российской киноиндустрии и призналась, что переработки - не её стиль.
Кино vs Сериалы
«Я люблю полный метр за ёмкий и конкретный материал, за меньшее количество задач, короткую дистанцию в развитии событий. Мне в нем комфортнее, но не скажу, что проще. Когда у тебя 154 появления только в одном сезоне сериала, встает вопрос: чем удивлять будем, как оставаться интересной зрителю, запоминающейся? Я вообще за то, чтобы все было легко: пришел, за полчаса все сделал, поехал домой. Я против того, чтобы погибать на работе. Человек не для этого рожден совсем»
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Москва vs Регионы
«Наш рынок только развивается, и не хочется его ругать. Сейчас основной упор делается на молодежь и соответствующую публику – платежеспособную, имеющую доступ к стриминговым платформам, но будем честны: в регионах о таком даже не слышали. Люди старшего поколения не догадываются о существовании многих проектов и никогда о них не узнают – у них нет подписок, телевидения с доступом к Netflix. В этом смысле наше современное кино – прерогатива больших городов, и в этом главное отличие российской индустрии от американской, у которой много ресурсов для разных категорий зрителей»
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Блогеры в кино
«Мы же понимаем, для чего их привлекают. Для расширения аудитории, той же молодежи, повышения количества просмотров за счет подписчиков этих ребят. Хотя давайте честно: этот миллион из Instagram, как правило, физически никуда не ходит и деньги не платит. Америка строит бизнес на взрослых серьезных людях, которые в выходные дни проводят сутки в торговых центрах и ходят в кинотеатры: утром на детский фильм, днем на семейный, вечером на свой, взрослый. А аудитория, на которую ставим мы, неплатежеспособная.
Вообще, в этом сложном мире что-то монетизировать честным способом – уже большая заслуга. Раньше собирали бутылки, сейчас зарабатывают на собственных фото. Наверное, TikTok – это не самое плохое развлечение. Все же лучше пива на лавочке, согласись. Однако, как показывает история, из тех, кто пил пиво на лавочке, иногда тоже вырастали гении»
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Искусство vs Контент
«Искусство – это про духовный рост, который не позволит делать что-то плохое. В этом разница между настоящим искусством и популярным сегодня контентом, после которого люди готовы на насилие. Поясню, фильмы про войну были всегда, но после них дети не шли убивать фантомных фашистов в школе»
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