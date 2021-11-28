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35-летняя Линдси Лохан выходит замуж

28 ноября
2021 год

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28 ноября 2021
Актриса Линдси Лохан объявила о помолвке. Она поделилась в соцсетях фотографиями со своим возлюбленным и кольцом с бриллиантом. Избранником Линдси стал 34-летний финансист и резидент Дубая Бадер Шаммас.

35-летняя Линдси Лохан выходит замуж

«Моя любовь, моя жизнь, моя семья, мое будущее», - так подписала серию снимков актриса.

Свои отношения Бадер и Линдси никак не афишировали. Если верить слухам, то встречаются они с начала 2020 года. Об избраннике актрисы известно немного. Он учился в США, где изучал машиностроение и финансы. Сейчас он работает в подразделении международного управления капиталом Credit Suisse в Дубае в качестве помощника вице-президента. Есть информация, что Линдси Лохан живет вместе с ним в ОАЭ.
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35-летняя Линдси Лохан выходит замуж фотографии
35-летняя Линдси Лохан выходит замуж фотографии
35-летняя Линдси Лохан выходит замуж фотографии
35-летняя Линдси Лохан выходит замуж фотографии
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