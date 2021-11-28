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Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

28 ноября
2021 год

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28 ноября 2021
48-летний Сергей Безруков пробует себя в новом амплуа. Актёр стал ведущим легендарной детской ТВ-программы «Спокойной ночи, малыши». Он опубликовал на своей страничке в Инстаграме фото со съёмок и признался, что давно мечтал поработать с Филей и Степашкой.

Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

«Так выглядит ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ! Шутки шутками, но я наконец-то попал в «Спокойной ночи, малыши»… Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я! Любимые герои! Мы меняемся, а они нет… Любимые ведущие ДЯДЯ ВОЛОДЯ, ТЁТЯ ВАЛЯ… Моё детство…», - написал актёр.

Также он снял шуточную миниатюру в студии «Спокойной ночи, малыши». Сергей снова перевоплотился в образ Саши Белого из «Бригады» и попытался по телефону договориться о встрече со своим другом по кличке Кабан (эта роль досталась Хрюше).

«Всем поклонникам «Бригады» посвящается… Эксклюзив! Долгожданная встреча с кабаном. Сегодня был счастлив побывать на съёмке передачи «Спокойной ночи, малыши»… Как долго я ждал этого момента… Вы выросли на «Бригаде», а я на Хрюше с Филей! Мечты сбываются!», - подписал видео актёр.
Когда именно передача выйдет в эфир, пока не известно. Но фрагментом Безруков уже поделился в Инстаграме.
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Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
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