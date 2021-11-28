Сергей Безруков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

48-летний Сергей Безруков
пробует себя в новом амплуа. Актёр стал ведущим легендарной детской ТВ-программы «Спокойной ночи, малыши». Он опубликовал на своей страничке в Инстаграме
фото со съёмок и признался, что давно мечтал поработать с Филей и Степашкой.
«Так выглядит ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ! Шутки шутками, но я наконец-то попал в «Спокойной ночи, малыши»… Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я! Любимые герои! Мы меняемся, а они нет… Любимые ведущие ДЯДЯ ВОЛОДЯ, ТЁТЯ ВАЛЯ… Моё детство…»
, - написал актёр.
Также он снял шуточную миниатюру
в студии «Спокойной ночи, малыши». Сергей снова перевоплотился в образ Саши Белого из «Бригады»
и попытался по телефону договориться о встрече со своим другом по кличке Кабан (эта роль досталась Хрюше).
«Всем поклонникам «Бригады» посвящается… Эксклюзив! Долгожданная встреча с кабаном. Сегодня был счастлив побывать на съёмке передачи «Спокойной ночи, малыши»… Как долго я ждал этого момента… Вы выросли на «Бригаде», а я на Хрюше с Филей! Мечты сбываются!»
, - подписал видео актёр.
Когда именно передача выйдет в эфир, пока не известно. Но фрагментом Безруков уже поделился в Инстаграме
.
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