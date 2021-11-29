«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием

По случаю выхода криминальной драмы Ридли Скотта«Дом Gucci» сыгравший в фильме одну из ведущих ролей Джаред Лето стал гостем шоу Эллен ДеДженерес. В беседе с Эллен Джаред рассказал о своём увлечении скалолазанием. Весной 2015 года Джареда заметили в компании американской скалолазки Саши ДиДжулиан - первой женщины, которая пролезла маршрут категории 9а (если говорить бытовым языком, то это уровень «муха на потолке»).
фото: Джаред с Сашей ДиДжулиан
Появление Саши и Джареда на скалах спровоцировало слухи о том, что у них роман. Слухи так и не подтвердились, а Джаред успешно навязался в компанию к мировым звёздам скалолазания Томми Колдуэллу, Ренану Озтюрку, Крису Шарме и Алексу Хоннольду. О покоряющем стены без страховки Хоннольде в 2018 году вышел документальный фильм «Фри-Соло», получивший премию «Оскар».
фото: Джаред с Алексом Хоннольдом
«Хоннольд живёт по соседству со мной в Неваде, и он мой наставник в скалолазании. Я встретил его, когда начал лазать, где-то лет пять назад. Я просто влюбился в скалолазание, оно играет огромную роль в моей жизни», - признался Джаред.
Несмотря на надёжное страховочное снаряжение скалолазание остаётся экстремальным видом спорта - особенно, если речь идёт о лазании на естественном рельефе. И Джаред уже успел прочувствовать степень риска - в марте 2020 года актёр едва не погиб во время восхождения в заповеднике Ред-Рок.
После срыва Джаред повис на веревке, привязанной к его страховочной обвязке, однако натянутая под весом актёра верёвка едва не лопнула, порезавшись об скалу. Лето и не подумал перестать лазать - в этот же вечер они с Хоннольдом продолжили восхождение по маршруту. «Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник - впечатления бывают очень сильными и будоражащими. Но в то же время, из скалолазания можно извлечь жизненные уроки и получить массу удовольствия», - заключил Джаред.
Кстати ещё одним страстным поклонником скалолазания в среде артистов кино является Джейсон Момоа.
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