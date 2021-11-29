Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием

29 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2021
По случаю выхода криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Gucci» сыгравший в фильме одну из ведущих ролей Джаред Лето стал гостем шоу Эллен ДеДженерес. В беседе с Эллен Джаред рассказал о своём увлечении скалолазанием. Весной 2015 года Джареда заметили в компании американской скалолазки Саши ДиДжулиан - первой женщины, которая пролезла маршрут категории 9а (если говорить бытовым языком, то это уровень «муха на потолке»).

«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием
фото: Джаред с Сашей ДиДжулиан

Появление Саши и Джареда на скалах спровоцировало слухи о том, что у них роман. Слухи так и не подтвердились, а Джаред успешно навязался в компанию к мировым звёздам скалолазания Томми Колдуэллу, Ренану Озтюрку, Крису Шарме и Алексу Хоннольду. О покоряющем стены без страховки Хоннольде в 2018 году вышел документальный фильм «Фри-Соло», получивший премию «Оскар».

«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием
фото: Джаред с Алексом Хоннольдом

«Хоннольд живёт по соседству со мной в Неваде, и он мой наставник в скалолазании. Я встретил его, когда начал лазать, где-то лет пять назад. Я просто влюбился в скалолазание, оно играет огромную роль в моей жизни», - признался Джаред.

«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием

Несмотря на надёжное страховочное снаряжение скалолазание остаётся экстремальным видом спорта - особенно, если речь идёт о лазании на естественном рельефе. И Джаред уже успел прочувствовать степень риска - в марте 2020 года актёр едва не погиб во время восхождения в заповеднике Ред-Рок.

«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием

После срыва Джаред повис на веревке, привязанной к его страховочной обвязке, однако натянутая под весом актёра верёвка едва не лопнула, порезавшись об скалу. Лето и не подумал перестать лазать - в этот же вечер они с Хоннольдом продолжили восхождение по маршруту. «Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник - впечатления бывают очень сильными и будоражащими. Но в то же время, из скалолазания можно извлечь жизненные уроки и получить массу удовольствия», - заключил Джаред.

Кстати ещё одним страстным поклонником скалолазания в среде артистов кино является Джейсон Момоа.

«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием
фото: Джейсон Момоа

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб
Поиск по меткам
спорт
персоны
Эллен ДеДженересДжаред ЛетоДжейсон МомоаРидли Скотт
фильмы
Дом GucciФри-соло

фотографии >>
«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием фотографии
«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием фотографии
«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием фотографии
«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Виктор Терехов
26 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Терехов.

День рождения >>

Дарья Баранова
Сергей Бондарчук (младший)
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Виктор Пипа
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Чедвик Боузман
Эндрю Маккарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
День мёртвых
драма
Россия, 2021
На близком расстоянии
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram