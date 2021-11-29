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Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке

29 ноября
2021 год

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29 ноября 2021
На днях в издательстве «Individuum» вышел русский перевод дебютного романа Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Как несложно догадаться из названия, роман основан на одноименном фильме режиссёра, но не является его дословной новеллизацией. Тарантино неоднократно рассказывал в интервью об огромном количестве материала, не вошедшего в сценарий к фильму - весь этот массив перекочевал в книгу.

Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке

«В течение пяти или шести лет, пока создавался сценарий, я продолжал писать вещи, которые, как я знал, никогда не попадут в фильм - просто для того, чтобы узнать персонажей. Иногда я писал как будто это книга о кинематографе, а иногда, когда мне нужно было узнать что-нибудь о карьере Рика, я просто помещал его в другую сцену с Марвином (агентом, с которым Рик в начале фильма обсуждает свою карьеру), чтобы Марвин спросил его», - рассказывал режиссёр.

Одним из не вошедших в сценарий фрагментов стала сцена гибели жены Клиффа Бута. Тарантино написал целую главу, понимая, что не сможет включить её в сценарий - она не имела отношения к генеральному повествованию. Но с точки зрения биографии персонажа эта история имела огромное значение, и единственным, кто её знал на момент создания фильма, был Брэд Питт, исполнивший роль Бута. В книгу этот фрагмент вошёл под названием «Несчастный случай» - и он раскрывает характер Бута с новой стороны.

Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке

Будучи своего рода расширенной версией фильма, роман, судя по отзывам литературных критиков, совершенно отличен от него темпоритмом, расстановкой акцентов, большим количеством новых деталей из жизни и сотрудничества Рика Далтона и Клиффа Бута, а также лирическими отступлениями на размышления об искусстве кино.

В интервью Русской Службе BBC один из переводчиков романа, писатель Алексей Поляринов признался, что сначала ему сложно было соотнести образ Клиффа Бута, созданный Брэдом Питтом, с тем литературным «отморозком», которого Тарантино вывел на страницах романа.

Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке

«В фильме очень многое строится на том, что туда привносят актеры, и книга заигрывает и с этим актерством и с тем, как мы воспринимаем актеров. Когда ты читаешь в книге про того же Клиффа Бута, его уже не прикрывает Брэд Питт своей харизмой. И сначала у тебя возникает когнитивный диссонанс, ты думаешь: "Господи, да он отморозок. Но как Брэд Питт может быть отморозком? Он был такой милый и обаятельный!
Когда я переводил первую часть книги, она даже стала вызывать у меня отторжение. Потом я понял, что это прием, что Тарантино играет в такую игру: "Смотри, ты видел такого клевого Клиффа Бута в кино, а я тебе сейчас покажу его внутренний мир, и ты офигеешь от того, какая он сволочь". Такой игры очень много. Так что литературно это совершенно потрясающе сделано».
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Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке фотографии
Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке фотографии
Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке фотографии
Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке фотографии
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