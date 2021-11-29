Дебютный роман Квентина Тарантино вышел на русском языке

На днях в издательстве «Individuum» вышел русский перевод
дебютного романа Квентина Тарантино
«Однажды в Голливуде». Как несложно догадаться из названия, роман основан на одноименном фильме
режиссёра, но не является его дословной новеллизацией. Тарантино неоднократно рассказывал в интервью об огромном количестве материала, не вошедшего в сценарий к фильму - весь этот массив перекочевал в книгу.
«В течение пяти или шести лет, пока создавался сценарий, я продолжал писать вещи, которые, как я знал, никогда не попадут в фильм - просто для того, чтобы узнать персонажей. Иногда я писал как будто это книга о кинематографе, а иногда, когда мне нужно было узнать что-нибудь о карьере Рика, я просто помещал его в другую сцену с Марвином (агентом, с которым Рик в начале фильма обсуждает свою карьеру), чтобы Марвин спросил его»
, - рассказывал режиссёр.
Одним из не вошедших в сценарий фрагментов стала сцена гибели жены Клиффа Бута. Тарантино написал целую главу, понимая, что не сможет включить её в сценарий - она не имела отношения к генеральному повествованию. Но с точки зрения биографии персонажа эта история имела огромное значение, и единственным, кто её знал на момент создания фильма, был Брэд Питт
, исполнивший роль Бута. В книгу этот фрагмент вошёл под названием «Несчастный случай» - и он раскрывает характер Бута с новой стороны.
Будучи своего рода расширенной версией фильма, роман, судя по отзывам литературных критиков, совершенно отличен от него темпоритмом, расстановкой акцентов, большим количеством новых деталей из жизни и сотрудничества Рика Далтона и Клиффа Бута, а также лирическими отступлениями на размышления об искусстве кино.
В интервью Русской Службе BBC один из переводчиков романа, писатель Алексей Поляринов
признался, что сначала ему сложно было соотнести образ Клиффа Бута, созданный Брэдом Питтом, с тем литературным «отморозком», которого Тарантино вывел на страницах романа.
«В фильме очень многое строится на том, что туда привносят актеры, и книга заигрывает и с этим актерством и с тем, как мы воспринимаем актеров. Когда ты читаешь в книге про того же Клиффа Бута, его уже не прикрывает Брэд Питт своей харизмой. И сначала у тебя возникает когнитивный диссонанс, ты думаешь: "Господи, да он отморозок. Но как Брэд Питт может быть отморозком? Он был такой милый и обаятельный!
Когда я переводил первую часть книги, она даже стала вызывать у меня отторжение. Потом я понял, что это прием, что Тарантино играет в такую игру: "Смотри, ты видел такого клевого Клиффа Бута в кино, а я тебе сейчас покажу его внутренний мир, и ты офигеешь от того, какая он сволочь". Такой игры очень много. Так что литературно это совершенно потрясающе сделано»
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