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«Мы женимся»: Кристен Стюарт подтвердила слухи о помолвке с Дилан Майер

3 ноября
2021 год

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3 ноября 2021
В июле 2021 года в СМИ пополз слух о том, что Кристен Стюарт помолвлена со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Майер. Поводом к слуху послужили одинаковые золотые кольца на руках девушек, подозрительно напоминающие помолвочные.

«Мы женимся»: Кристен Стюарт подтвердила слухи о помолвке с Дилан Майер
фото: Дилан и Кристен

1 ноября в эфире радио-шоу Говарда Стерна Кристен подтвердила информацию о помолвке. «Мы женимся, мы совершенно точно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Думаю, что я достаточно отчётливо выразила свои желания, и она меня поняла», - сказала Кристен. В какой именно форме было сделано предложение руки и сердца, актриса не рассказала, отметив лишь, что это было «очень мило».

Годом ранее в студии того же Говарда Стерна Кристен выразила полную готовность сделать Дилан предложение, заявив, что ждёт не дождётся какого-то подходящего состояния или момента. Вероятно, это и был тот самый недвусмысленный намёк для Дилан.
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«Мы женимся»: Кристен Стюарт подтвердила слухи о помолвке с Дилан Майер фотографии
«Мы женимся»: Кристен Стюарт подтвердила слухи о помолвке с Дилан Майер фотографии
«Мы женимся»: Кристен Стюарт подтвердила слухи о помолвке с Дилан Майер фотографии
«Мы женимся»: Кристен Стюарт подтвердила слухи о помолвке с Дилан Майер фотографии
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